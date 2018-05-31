31.05.2018, 12:01

Ким Чен Ын: я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США

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Интерфакс
EST 1
Kim ja Lavrov
Kim ja LavrovFoto: Valeri Šarifulin, Sputnik

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Российскую Федерацию.

"Приезжайте — мы будем очень рады", — сказал Лавров Ким Чен Ыну по завершении встречи с ним в четверг в резиденции лидера КНДР в Пхеньяне.

Ким Чен Ын в свою очередь попросил Лаврова передать от него теплый привет президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу.

Он выразил признательность руководству России за противодействие стремлению США установить свою гегемонию в мире. "Я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", — сказал Ким Чен Ын.

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