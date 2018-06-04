04.06.2018, 07:21

Ким Чен Ын сменил военное руководство КНДР перед саммитом с Трампом

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NEWSru.com
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Kim Jong-un
Kim Jong-unFoto: Valery Sharifulin, ITAR-TASS

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил военное руководство страны на фоне подготовки к намеченному на 12 июня саммиту с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник.

По данным агентства, своих постов лишились министр народных вооруженных сил Северной Кореи Пак Ен Сик, глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су и начальник главного политического управления армии страны Ким Чон Гак.

О смене военного руководства Северной Кореи агентству Reuters сообщил и представитель американской администрации. Главное политуправление — это орган партийного контроля над ВС. Его руководитель считается более важной фигурой, чем министр народных ВС, отмечает ТАСС. Высший военный пост в КНДР занимает Ким Чен Ын в качестве первого председателя Государственного комитета обороны.

Американские официальные лица считают, что в военных кругах КНДР проявились некоторые разногласия относительно подхода Ким Чен Ына к Южной Корее и США, отмечает Reuters.

Дональд Трамп в минувшую пятницу подтвердил, что саммит с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. В то же время он отметил, что во время этой встречи вряд ли будут подписаны какие-либо документы.

На прошлой неделе для подготовки встречи лидеров делегации США и КНДР прибыли в Сингапур. Делегацию Северной Кореи возглавил заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, которого южнокорейские СМИ называют "дворецким" Ким Чен Ына, американскую — заместитель начальника штаба операций Белого дома Джо Хагин.

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