Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в самое ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его младшая сестра Ким Е Чжон. Она первая из семьи северокорейских лидеров посетила Сеул по случаю Олимпийских игр в Пхеньяне.

Ким Е Чжон пообщалась с южнокорейским президентом в составе северокорейской делегации высокого уровня и в устной форме передала приглашение, сообщает агентство Yonhap.

Встреча прошла в президентском дворце, известном как Голубой дом. Сообщается, что президент Мун обменялся любезностями с госпожой Ким, вместе с которой прибыл формальный глава КНДР -председатель президиума верховного собрания страны Ким Ен Нам.

Это самая высокопоставленная делегация в Сеуле с севера полуострова со времен Корейской войны 1950-х годов. И первый визит члена правящей семьи КНДР в соседнюю страну — после войны никто из родственников Ким Чен Ына не встречался с южнокорейскими руководителями.

Встреча стала возможной благодаря зимней Олимпиаде в Пхеньяне, в которой обе Кореи участвуют одной командой. На открытии Игр спортсмены КНДР и Южной Кореи шли под одним флагом.

Мун Чжэ Ин в прошлом году победил на президентских выборах, выступая за улучшение отношений с Северной Кореей. Однако ситуация на полуострове предельно обострилась после новых ракетных испытаний и обмена угрозами между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Сестра Ким Чен Ына посетила церемонию открытия Игр в пятницу 9 февраля. Там же присутствовал и вице-президент США Майкл Пенс, но переговоров между ними не было.

После церемонии северкорейская делегация была приглашена на ужин к президенту в Голубой дом. Сообщается, что они ели кимхчи.

Ким Е Чен считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В прошлом году брат назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК. Внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.