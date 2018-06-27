27.06.2018, 17:26

Ким Чен Ын поручил расстрелять офицера, который раздал служащим дополнительный паек

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Gazeta.ru
EST 12
Korea
KoreaFoto: Handout, Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил казнить генерал-лейтенанта Хён Чу Сона, который распорядился раздать своим войскам дополнительный паек. Об этом пишет Daily Mail.

Высокопоставленный офицер был приговорен к расстрелу. Приговор привели в силу на территории одной из военных академий в Пхеньяне. Хён Чу Сона признали виновным в ”превышении полномочий”, ”содействии врагу” и ”антипартийной деятельности”.

Уточняется, что генерал распорядился отправить служащим и их семьям на ракетодроме Сохэ дополнительную тонну топлива, 580 кг риса и 750 кг кукурузы.

По данным источника газеты, когда Ким Чен Ын узнал об этом, он пришел в ярость. Он распорядился расстрелять генерала и употребил словосочетание ”идеологическое отравление”.

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