29.04.2018, 09:01

Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия

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Gazeta.ru
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KoreaFoto: KOREA SUMMIT PRESS POOL, AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны, передает ”Ренхап”.

Об этом сказал представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан.

”Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?”, — привел представитель Южной Кореи слова Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер также добавил, что ”несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США”.

Ранее Ким Чен Ын заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в присутствие журналистов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в присутствие журналистов в мае, передает ”Ренхап”.

Об этом сказал представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан.

”КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР”, — процитировал представитель Южной Кореи слова Ким Чен Ына.

Разведывательные службы США считают, что закрытый ранее ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее все еще может быть пригодным для проведения испытаний, передает Reuters со ссылкой на источники.

”Нет оснований делать выводы о том, что полигон Пунгери больше не функционирует”, — заявил источник агентства.

По его словам, в зоне полигона наблюдаются ”незначительные геологические разрушения”, но работу полигона можно восстановить за относительно небольшой период времени.

Ядерный полигон, о закрытии которого лидер КНДР Ким Чены Ын объявил 21 апреля, был непригоден для использования из-за обрушения полости горы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование китайских сейсмологов.

По данным издания, обрушение полости произошло после взрыва. Также отмечается, что в скором времени ученые опубликуют полный текст доклада.

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Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли причину приостановки ядерных испытаний КНДР. По информации издания South China Morning Post Ким Чен Ын мог принять решение о завершении ядерных испытаний из-за аварии на ядерном полигоне Пунгери осенью 2017 года, которая привела к обрушению одного из тоннелей и утечке радиоактивных веществ.

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