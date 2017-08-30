Ким Чен Ын назвал ракетный запуск подготовкой к войне в Тихом океане

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что последний запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане и сдерживанию американцев на Гуаме. Об этом в среду, 30 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12, осуществленном 29 августа, и остался доволен результатами испытаний. ЦТАК добавило, что этот день был выбран не случайно — таким образом Пхеньян хотел напомнить о соглашении между Кореей и Японией от 1910 года, на основании которого Япония колонизировала Корейский полуостров. Запущенная ракета упала в воду в 1200 км от острова Хоккайдо.

Совет Безопасности ООН единогласно осудил ракетный запуск, произведенный Северной Кореей. Во время экстренного заседания Совбеза, которое продлилось 3 часа, 15 стран-членов единогласно приняли резолюцию, в которой решительно осудили действия КНДР. Пхеньян должен придерживаться резолюций ООН и свернуть свою ракетную программу, указывается в документе.