Ким Чен Ын назвал КНДР страной, способной нести ядерную угрозу США

Развитие вооруженных сил позволило КНДР превратиться в государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу Соединенным Штатам. Как сообщило в пятницу агентство ЦТАК, об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын на собрании председателей ячеек Трудовой партии Кореи.

"Стремительное развитие ядерных вооруженных сил нашей республики в последнее время оказывает большое влияние на структуру мировой политики и стратегическую обстановку. Наша республика превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США, и никто в мире не может этого отрицать", — приводит агентство его слова.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что такого прогресса КНДР смогла добиться, несмотря на международные санкции.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска Пхеньян сообщил, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.