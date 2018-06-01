01.06.2018, 07:07

Ким Чен Ын готов к денуклеаризации Корейского полуострова


Deutsche Welle
EST
Kim Jong Un
Kim Jong UnFoto: Wong Maye-E, AP/Scanpix

КНДР сохраняет твердую волю к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило северокорейское государственное информагентство. Процесс разоружения должен быть пошаговым.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сохраняет приверженность к ядерному разоружению. Он подтвердил "неизменную, устойчивую и твердую волю" Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило в четверг, 31 мая, государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Как уточняется в сообщении, Ким надеется на "пошаговую" денуклеаризацию. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и при помощи переговоров".

Ранее в тот же день в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который также встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Приветствуя контакты между Северной и Южной Кореей, между КНДР и США, важно "не пытаться делать резких движений, искусственно подгонять процесс", заявил Лавров по окончании встреч.

По его словам, у Москвы и Пхеньяна есть общее понимание необходимости "избегать искушения требовать "все и сразу". "Денуклеаризация неразрывно связана с эвентуальным установлением мира… равной и неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии", — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

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До последнего времени было неясно, что именно понимает Ким Чен Ын под денуклеаризацией, напоминает агентство AFP. По мнению экспертов, Пхеньян не согласится на отмену своей ядерной программы без гарантий безопасности со стороны США. На 12 июня в Сингапуре запланирован саммит с участием Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что он может быть отменен, но подготовка к нему продолжается.

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