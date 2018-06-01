Ким Чен Ын готов к денуклеаризации Корейского полуострова

КНДР сохраняет твердую волю к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило северокорейское государственное информагентство. Процесс разоружения должен быть пошаговым.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сохраняет приверженность к ядерному разоружению. Он подтвердил "неизменную, устойчивую и твердую волю" Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило в четверг, 31 мая, государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Как уточняется в сообщении, Ким надеется на "пошаговую" денуклеаризацию. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и при помощи переговоров".

Ранее в тот же день в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который также встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Приветствуя контакты между Северной и Южной Кореей, между КНДР и США, важно "не пытаться делать резких движений, искусственно подгонять процесс", заявил Лавров по окончании встреч.