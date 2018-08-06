Киев выразил протест против поездки Путина в Херсонес

Президент России в субботу, 4 августа, посетил открытие фестиваля ”Опера в Херсонесе”.

”Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 4 августа президента России В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь”, — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ряд украинских предприятий понес убытки в десятки миллиардов гривен из-за потери собственности на территории Крыма и Донбасса.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.