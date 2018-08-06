06.08.2018, 16:20

Киев выразил протест против поездки Путина в Херсонес

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Gazeta.ru
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Киев выразил протест против поездки Путина в Херсонес
Foto: Alexei Nikolsky, AP

МИД Украины выразил протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление ведомства.

Президент России в субботу, 4 августа, посетил открытие фестиваля ”Опера в Херсонесе”.

”Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 4 августа президента России В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь”, — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ряд украинских предприятий понес убытки в десятки миллиардов гривен из-за потери собственности на территории Крыма и Донбасса.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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