Киев: Россия может устроить диверсии на объектах в Крыму, обвинив украинские власти

По его словам, эти действия планируются для ”усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе”, пишет "Крым. Реалии".

”Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению”, — отметил спикер Минобороны Украины.

Мотузяник подчеркнул, что ”эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины”.

В России пока не комментировали заявление спикера Минобороны Украины.Ранее народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму.

В своем Фейсбуке Чубаров опубликовал документ, который, как он утверждает, является ориентировкой российских спецслужб, в котором сообщается, что ”на территорию Российской Федерации с целью совершения диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы”.