05.01.2019, 10:22

Киев: Россия может устроить диверсии на объектах в Крыму, обвинив украинские власти

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rus.delfi.ee
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Krimm
KrimmFoto: Sergei Malgavko, TASS

Россия намерена дискредитировать Украину и обвинить ее в ”подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму”, заявил 4 января спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, эти действия планируются для ”усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе”, пишет "Крым. Реалии".

”Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению”, — отметил спикер Минобороны Украины.

Мотузяник подчеркнул, что ”эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины”.

В России пока не комментировали заявление спикера Минобороны Украины.Ранее народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму.

В своем Фейсбуке Чубаров опубликовал документ, который, как он утверждает, является ориентировкой российских спецслужб, в котором сообщается, что ”на территорию Российской Федерации с целью совершения диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы”.

”Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам ”разведуправления войск национальной гвардии России”, однако уж очень колоритным нам показался состав этой ”ДГ”: тут тебе и директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также просто другие не менее хорошие и честные люди”, — отметил Рефат Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа не исключил, что сведения из документа ”уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, либо готовятся к внесению в ближайшее время”.

Чубаров подчеркнул ,что связался с некоторыми лицами из списка, и что они находятся ”по месту своего постоянного проживания на материковой Украине”.

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