Киев решил перейти к ”деоккупации” Крыма

Украина после продления антироссийских санкций Евросоюза должна перейти к ”деоккупации” Крыма. Об этом в понедельник, 18 июня, в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

”Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год”, — написал Климкин. Также министр указал, что теперь ”мы должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации”.

Решение о продлении ограничительных мер до 23 июня 2019 года Совет Евросоюза принял 18 июня. В сообщении, размещенном на сайте Совета, указывается, что санкции распространяются на базирующиеся на территории Евросоюза компании и лица. В частности, ограничивается импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.