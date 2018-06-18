18.06.2018, 17:55

Киев решил перейти к ”деоккупации” Крыма

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Lenta.ru
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Krimm
KrimmFoto: Darko Vojinovic, AP

Украина после продления антироссийских санкций Евросоюза должна перейти к ”деоккупации” Крыма. Об этом в понедельник, 18 июня, в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

”Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год”, — написал Климкин. Также министр указал, что теперь ”мы должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации”.

Решение о продлении ограничительных мер до 23 июня 2019 года Совет Евросоюза принял 18 июня. В сообщении, размещенном на сайте Совета, указывается, что санкции распространяются на базирующиеся на территории Евросоюза компании и лица. В частности, ограничивается импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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