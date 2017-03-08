Киев решил передать в Гаагу всю тайную переписку с Москвой

Киев решил передать в Международный суд ООН всю непубличную переписку с российскими властями, которая велась с момента начала конфликта в Донбассе. Об этом сообщает газета ”Европейская правда” со ссылкой на американского юриста Давида Зионца, одного из представителей украинской делегации в Гааге.

По его словам, такое решение принято для того, чтобы доказать ложность российских обвинений в том, что Киев не предоставлял Москве конкретных претензий. ”Мы не хотим завалить суд кипой документов, но должны дать ответ на обвинения”, — пояснил Зионц.

Рассмотрение иска Украины к России в Международном суде ООН началось 6 марта. Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

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8 марта в суде заслушиваются аргумента Киева, 9 — Москвы. Сам процесс может занять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.

О намерении Киева передать в Международный суд ООН данный иск против России в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко сообщили 16 января. В Москве в ответ заявили о намерении использовать в ходе слушаний все доступные средства правовой защиты.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в ряде районов Донецкой и Луганской областях, вызванные насильственной сменой власти в стране. Украинские власти полагают, что они были инспирированы Москвой.