29.06.2018, 20:20

Киев предложил новые условия обмена россиян на своих заключенных в РФ

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Gazeta.ru
EST
Ukraina lipp
Ukraina lippFoto: Stringer, Sputnik

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции заявила о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на такое же количество граждан Украины, осужденных в России. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Денисова также отметила, что передача осужденных может быть осуществлена как в рамках экстрадиции, так и в рамках обмена.

”Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем”, — сказала Денисова.

Она добавила, что намерена проинформировать страны-участницы ”нормандского формата”, ЕС и США, а также комиссара Совета Европы по правам человека о том, что ей не позволили встретиться в России с осужденными гражданами Украины.

Ранее первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила о готовности обменять 23 российских гражданина на всех украинцев, заключенных в России.

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