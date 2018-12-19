Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии

"Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни", — сообщила журналистам глава МИД ДНР Наталья Никонорова в среду журналистам.

"Украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы", — сказал представитель ЛНР в подгруппе Роман Иванов, слова которого приводит Луганский информационный центр.

По ее словам, в целом представители ДНР и ЛНР поддерживают предложенный ОБСЕ проект совместного заявления Контактной группы о перемирии. К настоящему времени заседание рабочей подгруппы группы по вопросам безопасности завершилось.

В среду в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее подгрупп.

На предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 4 декабря в Минске, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик анонсировал подготовку сторон к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.