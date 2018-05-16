16.05.2018, 22:02

Киев оценил убытки Украины от строительства Крымского моста в 1,2 млрд рублей в год

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NEWSru.com
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Киев оценил убытки Украины от строительства Крымского моста в 1,2 млрд рублей в год
Scanpix / REUTERS / PAVEL REBROV

Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 0,5 млрд гривен в год (1,2 млрд рублей, или 19 млн долларов). Ранее открытие автомобильного движения по мосту раскритиковали не только в Киеве, но также в Брюсселе и Вашингтоне.

"Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", — заявил в эфире телеканала "112 Украина" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В Киеве понимают, что "каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", добавил он.

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все счета будут России выставлены", — заверил украинский министр, который еще в конце прошлого года призывал ввести новые санкции против России, чтобы не дать закончить возведение Крымского моста.

Уже тогда он отмечал, что сооружение моста в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины, поскольку в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Омелян также подчеркивал, что еще 24 мая 2017 года Россия объявила об ограничении параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и обратно, под аркой моста через Керченский пролив.

Накануне США осудили строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив "между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины". "Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право", — говорилось в заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

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Во вторник, 15 мая, свое недовольство по поводу открытия Крымского моста высказали в ЕС. В заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич говорилось, что строительство Россией моста через Керченский пролив без разрешения Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. В нем подчеркивалось, что мост мешает прохождению украинских кораблей через Керченский пролив в порты, находящиеся в Азовском море.

Косьянчич также отметила, что строительство моста направлено на "дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является".

Открытие Крымского моста состоялось накануне. В церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства проехал за рулем "КамАЗа" со стороны Тамани по направлению в Керчь. В среду, 16 мая, началось движение транспорта по автомобильной части моста. Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется в 2019 году.

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