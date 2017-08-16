Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР

Российские специалисты могли разобрать ракеты ”Циклон-2” и ”Циклон-3” и поставить украинские ракетные двигатели, которыми они оснащены, в Северную Корею. Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство ”Укринформ”.

”По оперативной информации, Россия сегодня располагает ракетами "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели [РД-250] есть. Документация есть. Из числа готовых изделий они [россияне] могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи”, — заявил Радченко.

Он добавил, что РД-250 были изготовлены на Украине и поставлены в РФ до 2001 года. Сейчас, по его словам, у Украины нет никакой возможности производить эти двигатели.

15 августа генеральный конструктор КБ ”Южное” Александр Дегтярев допустил, что ракетные двигатели, произведенные в КБ, могли быть скопированы для нужд КНДР. Версию о прямых поставках он назвал ”выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя”.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода ”Южмаш”.