Киев конфискует еще 200 млн долларов "семьи Януковича"

Вступило в силу решение суда о конфискации 200 миллионов долларов, принадлежащих "мафии Януковича". Подробностей Киев не раскрывает, судебные процессы проходят под грифом "секретно".

Украинские власти продолжают конфискацию активов "семьи Януковича". "Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского районного суда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 миллионов долларов", — написал в пятницу, 22 сентября, в своем Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Решение о спецконфискации активов окружения бывшего президента проходит под грифом "секретно" — подробностей о том, где находятся счета и кому принадлежат деньги Киев не раскрывает. "Ряд лиц, которые проходят в рамках этого производства, являются фигурантами в других производствах, и обнародование этих фамилий могло бы нанести существенный вред для возврата остальных денег в государственный бюджет Украины", — прокомментировал ситуацию заместитель Луценко Евгений Енин.

Полтора миллиарда "народу Украины"

Ранее Киев сообщил, что конфисковал со счетов экс-президента страны Виктора Януковича и его окружения сумму в 40 миллиардов гривен (в пересчете около 1,5 миллиарда долларов). По словам президента Украины Петра Порошенко, эти средства были зачислены на счета государственного казначейства Украины и будут направлены на военные нужды страны.

В частности, они будут использованы для строительства завода по производству боеприпасов, закупки современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, современных дронов, а также строительства общежития и военных отелей для военнослужащих.

"Каждая копейка" из этих денег "будет возвращена народу Украины", написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Адвокат Януковича отрицает конфискации

Между тем ранее адвокат бывшего президента Виктор Сердюк в эфире телеканала "112 Украина" призвал украинские власти обнародовать какие-либо доказательства конфискации средств.

"Последняя активно распространяемая информация об аресте средств, о их конфискации полностью не соответствует действительности. Нельзя арестовать то, чего нет… Я могу говорить только относительно моего клиента, Виктора Федоровича, никаких подобных средств на счетах компаний, ни за рубежом, ни в Ощадбанке Украины нет", — заявил Сердюк.