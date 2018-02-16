Киев готовится к обмену Сенцова и Сущенко на россиян Одинцова и Баранова

По данным офиса украинского омбудсмена, планируется обменять украинцев Сенцова и Сущенко на граждан РФ Баранова и Одинцова. Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что Украина готовится к обмену.

Украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, находящихся в заключении в России, могут обменять на россиян Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных украинским судом. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил представитель пресс-службы уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Как отмечалось, Украина готовится к этому обмену, для осуществления которого его участники должны получить приговоры в России и Украине, а потом быть помилованными. В том, что Одинцов и Баранов несколько дней назад приговорены к длительным срокам заключения, и в том, что дело Сущенко уже передано в суд, представитель пресс-службы уполномоченного Верховной рады по правам человека видит "достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова".

Бывшие украинские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, обвиненные в переходе на службу в российскую армию в аннексированном Крыму, 8 и 13 февраля приговорены к 13 и 14 годам тюрьмы за дезертирство и государственную измену.

Режиссер Олег Сенцов был похищен в Крыму силовиками РФ 11 мая 2014 года, в 2015 году приговорен российским судом к 20 годам в колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного Россией Крыма. Своей вины он не признал.

Корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Журналист был арестован на два месяца по подозрению в шпионаже, затем эта мера пресечения постоянно продлевалась.