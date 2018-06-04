04.06.2018, 14:53

Киев готов обменять 23 осужденных россиянина на Сенцова и других украинских заключенных

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NEWSru.com
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Oleg Sentsov
Oleg SentsovFoto: SERGEY VENYAVSKY, AFP/Scanpix

Киев готов передать Москве 23 россиянина, осужденных на территории Украины, в обмен на режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе заседания согласительного совета в Раде.

"Во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к Российской Федерации с инициативой. Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку террористических актов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы готовы передать их России ради освобождения [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Николая] Карпюка, [Станислава] Клыха, [Павла] Гриба", — сказала Геращенко, трансляцию заседания публикует телеканал 112.ua.

30 мая вице-спикер писала в Facebook, что в Минске прошла встреча по урегулированию ситуации в Донбассе. Геращенко отмечала, что во время этих переговоров Киев предложит обменять 23 россиян на Олега Сенцова и других украинцев.

Между тем в Кремле воздержались от комментариев о готовности России обменять Олега Сенцова на осужденных на Украине граждан РФ.

"Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая работает. Также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук. Он уже, собственно, способствовал проведению ряда таких успешных операций", — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий песков ТАСС в ответ на вопрос, готова ли российская сторона пойти на такой шаг.

По словам Пескова, "о ком конкретно идет речь и так далее — это все будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы". "Пока так голословно сказать ничего не могу", — заключил он.

Напомним, 29 мая Песков заверял, что обмен Олега Сенцова на российского журналиста РИА "Новости" Кирилла Вышинского в Кремле не обсуждался.

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Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по делу "крымских террористов", держит голодовку уже 22-й день. Его требования — освободить всех украинских политзаключенных (64 человека) на территории России. В его поддержку голодовку также объявили осужденный вместе с ним антифашист Александр Кольченко, осужденный по тому же делу "крымских террористов" антифашист Александр Шумков и фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец.

С 1-го по 3 июня более чем в 80 городах мира прошли акции в поддержку Сенцова. Организаторы и участники надеялись привлечь внимание международного сообщества к политическим преследованиям в России, а также добиться вынесения ситуации с Сенцовым и другими украинскими заключенными на обсуждение в рамках предстоящего саммита стран G7, который стартует в Канаде на днях.

Виктор Медведчук представляет Киев в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. В середине ноября 2017 года Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой содействовать в проведении обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. После этого российский лидер переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР, и 25 декабря 2017 года в Москве прошла встреча, на которой Киеву и Донбассу при посредничестве главы РПЦ патриарха Кирилла удалось окончательно договориться о проведении обмена пленными 27 декабря.

В ходе обмена были освобождены 74 человека, находившихся в плену в Донбассе: Киеву передали 73 человека, еще один возвращаться на родину отказался. Украинские власти передали ДНР и ЛНР 246 человек, причем по документам вышли на свободу 306 пленных, 40 из них освободились раньше, еще 20 отказались от обмена. Как сообщалось, обмен пленными проходил на КПП "Майорск" в пригороде Горловки.

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