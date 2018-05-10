Киев добивается признания своей православной церкви. Кому и зачем это нужно?

Петр Порошенко заявляет, что уже до конца лета на Украине может появиться автокефальная — то есть абсолютно независимая от других центров мирового православия — поместная церковь.

Киевская власть рассчитывает, что самостоятельность новой церкви, которая должна образоваться в результате объединения двух пока что неканоничных православных конфессий, может даровать патриарх Константинопольский Варфоломей.

Обращения с такой просьбой Варфоломею направили иерархи этих непризнанных церквей, а также президент и парламент Украины.

Против создания новой автокефальной церкви возражают в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), обвиняя власть во вмешательстве в церковные дела.

В Русской православной церкви (РПЦ) говорят, что дарование Константинополем автокефалии "раскольническим группировкам" неизбежно приведет к расколу в мировом православии.

Три конфессии

На сегодняшний день на Украине существуют три православные церкви, только одна из которых является канонической — то есть официально признанной мировым православием.

Речь идет об УПЦ МП: до 1991 года она имела статус экзархата (наместничества) в составе РПЦ, а сейчас является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата.

Кроме того, в 1989 году свою деятельность на Украине возобновила Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), провозгласившая себя наследницей ликвидированной в 1930-е годы церкви с таким же названием.

Наконец в 1992 году, меньше чем через год после провозглашения независимости Украины, была создана Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). С 1995 года ее возглавляет патриарх Филарет, бывший архиерей РПЦ, в 1992 году лишенный ею сана за раскольническую деятельность и отлученный от церкви в 1997.

УАПЦ и УПЦ КП не признаны ни одной из поместных православных церквей, в РПЦ их называют "раскольниками" и "самочинными сборищами". На протяжении всего времени своего существования эти церкви пытаются добиться "легитимизации" в мировом православии. Впрочем, даже без него они являются весомым фактором общественно-политической жизни Украины.

Согласно данным департамента по делам религий и национальностей минкульта Украины, по состоянию на 1 января этого года в стране были зарегистрированы примерно 12 тысяч общин УПЦ МП, около 5 тысяч общин УПЦ КП (представители этих двух церквей обвиняют друг друга в завышении этих показателей) и чуть больше тысячи общин УАПЦ.

Соотношение между количеством сторонников этих конфессий выглядит несколько по-другому.

Данные киевского Центра Разумкова, регулярно проводящего исследования на тему религиозности украинского общества, свидетельствуют: на апрель 2018 года православными себя называли примерно две трети украинцев. Примерно 43% из них называли себя сторонниками КП, почти 20% относили себя к МП и еще полпроцента — к УАПЦ. Около трети из них идентифицировали себя как "просто православные".

При этом киевские социологи говорят: еще пять лет назад лидером по количеству сторонников была УПЦ МП: баланс изменился после победы Евромайдана, аннексии Крыма и начала кризиса на Донбассе. Некоторые эксперты в 2014 году говорили даже о "репутационной катастрофе", постигшей МП.

Впрочем, в УПЦ МП заявляют, что эти цифры отражают соотношение между невоцерковленными мирянами, у которых спрашивали "киевскую" или "московскую" церковь они поддерживают. Если бы участниками опросов были регулярно посещающие церковь православные верующие, превосходство МП над другими деноминациями было бы очевидным, рассказал Би-би-си глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

Апрельский прорыв

До недавнего времени ситуация в украинском православии казалась более-менее стабильной. УПЦ КП позиционировала себя в качестве подлинно национальной церкви Украины, УПЦ МП подчеркивала, что именно она является единственно каноничной, благодатной церковью страны.

Ни одна попытка найти общий язык между украинскими патриархатами не увенчалась успехом: в качестве условия диалога об объединении МП называл покаяние раскольников, к чему были не готовы в КП. С другой стороны, неоднократные обращения КП к Константинопольскому патриархату с просьбой о признании оставались без ответа.

Ситуация изменилась 17 апреля этого года, когда Петр Порошенко неожиданно объявил, что Украина как никогда близка к созданию собственной поместной церкви.

По словам президента Украины, в пасхальный понедельник он лично провел шестичасовые переговоры с патриархом Варфоломеем и по их итогам может заявить: тот готов даровать украинскому православию томос об автокефалии (на мирском языке — грамоту, дающую церкви право на независимость).

Порошенко рассказал: прошение об этом подписали все митрополиты УПЦ КП и УАПЦ. Подобные письма, продолжил президент, должны поступить в резиденцию патриарха от светской власти Украины.

Уже через несколько дней заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко лично доставил в Стамбул весь пакет документов: прошения митрополитов, письмо от президента и проголосованное парламентом обращение Верховной рады.

Ответ Константинополя

В УПЦ МП поначалу отнеслись к этой инициативе спустя рукава.

"Думаю я, что это закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится", — написал в своем "Фейсбуке" замглавы синодального отдела УПЦ МП по внешнецерковным связям протоиерей Николай Данилевич.

Однако ответ Константинополя на обращение из Киева заставил даже скептиков поверить в то, что на этот раз все серьезно.

В коротком коммюнике священного синода Константинопольского патриархата говорилось: Вселенский патриархат "как истинная Мать-Церковь" для украинского народа, рассмотрел обращение киевской "церковной и гражданской власти" и "решил тесно общаться и координировать со своими сестринскими православными церквями этот вопрос".

Киевские эксперты немедленно обратили внимание на два момента в этом документе.

Во-первых, отметили они, Константинополь назвал себя материнской церковью для украинского православия, а это значит, что патриарх Варфоломей имеет полное право даровать "церкви-дочери" самостоятельность.

Во-вторых, прошение митрополитов УПЦ КП и УАПЦ в константинопольском коммюнике было названо "обращением церковных властей". То есть, речь идет о партнерах по диалогу, а не о "самозванцах" и "раскольниках", как долгие годы называли их оппоненты.

В УПЦ МП тоже отреагировали на появление этого документа: здесь обратили внимание на намерения Константинополя действовать в координации с другими православными церквями. В единственной пока канонической церкви Украины из этой фразы сделали вывод: без согласия других церквей, читай — РПЦ, никакого решения об автокефалии патриарх Варфоломей не примет.

Сторонники автокефалии парируют: "общаться и координировать" вовсе не значит "обращаться за разрешением". Дескать, при подготовке Всеправославного собора на Крите Константинополь тоже общался с сестринскими церквями. Не получилось договориться о его организации с РПЦ и ее сателлитами — ничего страшного, провели и без них. Посему и тут права вето на решение Варфоломеем "украинского вопроса" у Москвы не будет.

Тем более, сторонники автокефалии рассматривают получение томоса об автокефалии из Константинополя не как отрыв от материнского лона, а как возвращение домой.

"Из Цареграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры, и уже потом мы поделились (им) с тем залесьем, где киевские князья неосмотрительно основали Москву", — под аплодисменты депутатов заявил в стенах Верховной рады Петр Порошенко.

Президент Украины ожидает решения о предоставлении украинскому православию томоса еще до празднования 1030-летия крещения Руси. То есть, до конца июля этого года.

Как это будет: надежды Киева

Источники Би-би-си в украинской власти, причастные к переговорам с Константинополем, говорят: даровать автокефалию любой из существующих украинских неканонических церквей никто не собирается.

Томос из Константинополя получит только новая церковь, которую создадут на объединительном соборе при участии иерархов УПЦ КП, УАПЦ и желающих присоединиться к новой канонической церкви митрополитов УПЦ МП — ожидается, что сторонники полной независимости украинского православия могут найтись и в этой структуре.

Этот объединительный собор должен будет положить начало новой, канонической украинской церкви, получить из рук представителя Константинопольского патриархата томос о ее автокефалии и избрать ее предстоятеля.

Предварительные прикидки показывают, что большинство делегатов на этом соборе будут представлять УПЦ КП. В то же время некоторые киевские СМИ прогнозируют, что 89-летний патриарх Филарет в силу одиозности своей фигуры не будет принимать участия в выборах и уйдет на покой. Впрочем, состоявшийся на прошлой неделе визит предстоятеля КП в Брюссель и проведение там серии встреч с европейскими политиками заставляет усомниться в реальности этих слухов.

Так или иначе, говорят в Киеве, создание на Украине полноценной поместной церкви может положить начало процессу массовых переходов патриотически настроенных общин УПЦ МП в лоно новой церкви: сейчас якобы их удерживает от исхода из МП боязнь уйти в неканоническую, раскольническую структуру.

В администрации президента Украины прогнозируют, что в течение трех лет после создания новой церкви к ней присоединятся от половины до двух третей нынешних приходов УПЦ МП.

Известный киевский религиевед Юрий Черноморец дает более скромные оценки. "Если МП не изменится…, состоится переход от 3 до 4 тысяч (от четверти до трети) общин", — считает он.

В УПЦ МП считают подобные прогнозы несостоятельными. Мол, за последние 10 лет ситуация в украинском православии стабилизировалась: если кто-то хотел куда-то перейти, он уже давно это сделал.

Представители киевской власти утверждают, что появление новой церкви не будет означать упразднения УПЦ МП в нынешнем виде. Желающие оставаться в молитвенном единстве с Московским патриархатом получат такое право, говорит официальный Киев.

В этом смысле Украина будет в чем-то напоминать нынешнюю Эстонию, утверждают чиновники, где параллельно существуют две православные деноминации, подчиняющиеся Московскому и Константинопольскому патриархатам.

Церковная политика

В МП называют усилия киевской власти по созданию поместной церкви грубым вмешательством государства в церковные дела. Мол, не дело политиков создавать новые церкви или обращаться к Константинопольскому патриарху за признанием чьей-либо автокефалии.

Некоторые комментаторы прямо связали начало дискуссии о судьбе украинского православия со стартом на Украине предвыборной кампании: на весну следующего года в стране назначены президентские выборы, и нынешний глава государства вполне может использовать эту тему для повышения своих электоральных рейтингов.

Что характерно, признают это и сторонники автокефалии.

"С точки зрения президента Порошенко, церковный вопрос может стать шансом для него переизбраться на второй срок. Мы все видим, какие у него рейтинги и перспективы. Ему нужен какой-то прорыв вперед перед выборами, в период, когда страна входит в электоральный цикл", — заявил в интервью киевскому изданию "Лига" известный богослов, бывший зампредседателя учебного комитета РПЦ архимандрит Кирилл (Говорун).

Впрочем, и сам Петр Порошенко не скрывает: создание украинской независимой церкви сегодня — вопрос не только религиозный, но политический. Точнее, геополитический.

"Для меня дело утверждения независимой поместной церкви имеет такой же вес, как полученные безвиз (соглашение о безвизовом въезде украинцев в ЕС), соглашение об ассоциации с ЕС, наша общая борьба за членство в ЕС и НАТО. Это вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает русскую церковь как один из ключевых инструментов влияния на Украину", — заявил он.

И действительно, значение украинской церкви для русского православия сложно переоценить. Не только потому, что на УПЦ МП приходится около трети от общего количества приходов РПЦ. Речь скорее идет о символической роли Киева для московской церкви.

"Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей церкви, ибо Киев — это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", — заявил в ноябре 2016 года патриарх Московский Кирилл.

В Киеве называют подобные заявления территориальными претензиями к Украине и допускают, что появление на берегах Днепра новой канонической православной церкви, которая, к тому же, будет иметь не меньше оснований называть себя подлинно украинской, нежели нынешний МП, станет тяжелым ударом не только для русского православия, но и для российского государства.

"Томос (об автокефалии) удалит (из Украины) рудименты политического проекта под названием "русский мир", — уверен Петр Порошенко.

Возможно, из-за этого на процессы, происходящие на протяжении последних недель в украинском православии, крайне нервно реагируют в РПЦ.

"Объединение раскола и получение им официального статуса в православном мире — это очередной проект, направленный на подчинение православия Риму", — говорит председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

"Раскол в мировом православии, который станет неизбежным следствием этого неверного шага, может сравниться только с разделением между Востоком и Западом в 1054 году. Если такое случится, православное единство будет похоронено", — добавил он.

А пока Константинопольский патриархат взял паузу, на его адрес приходят сотни обращений от сторонников и противников создания на Украине поместной церкви. Стороны обвиняют друг друга в использовании незаконных методов влияния на патриарха Варфоломея, глав поместных православных церквей, в конце концов — на рядовых украинских православных.

Но о том, что происходит в стамбульской резиденции Вселенского патриарха сейчас, достоверных данных не имеет, пожалуй, никто. Следующее заседание здешнего синода, от которого на Украине ждут новостей, назначено на конец мая.