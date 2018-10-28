Киев боится потерять контроль над Закарпатьем
Украина может в будущем потерять контроль над Закарпатьем. Об этом заявил заместитель министра страны по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью ”Обозревателю”.
Украина может в будущем потерять контроль над Закарпатьем. Об этом заявил заместитель министра страны по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью ”Обозревателю”.
”С первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти”, — сказал чиновник.
Тука отметил, что Венгрия занимает пророссийскую позицию. По его мнению, выдача жителям Закарпатья венгерских паспортов — спланированная спецоперация. Политик назвал такую ситуацию недопустимой и призвал Украину к более решительным действиям, чтобы не допускать нарушения законов страны.
В сентябре 2018 года в сети появилось видео, на котором жители Закарпатской области получают венгерские паспорта и приносят клятву верности Венгрии. В ответ на это Украина выслала венгерского консула из страны, после чего Будапешт потребовал от украинского дипломата покинуть Венгрию. Позже выяснилось, что жителям, скорее всего, выдавали другие документы.
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 06.11.2018
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Kasutatud autode keskuse juht
MOLLER AUTO TALLINN (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.