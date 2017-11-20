КГБ Белоруссии разоблачил "украинскую шпионскую сеть"

Задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Белоруссии под прикрытием в звании полковника, заявил в понедельник на брифинге в Минске официальный представитель белорусского КГБ.

В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что информация о том, что Шаройко является сотрудником ведомства, не соответствует действительности.

"Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После освобождения П. Шаройко работал по ранее приобретенной специальности", — говорится в заявлении ведомства.

Известно, что Павел Шаройко был официальным пресс-секретарем украинской разведки еще со времен президентства Леонида Кучмы, с 2001 по 2009 год, но затем ушел работать в СМИ. В последние годы он работал в столице Белоруссии специальным корреспондентом "Украинского радио", принадлежащего государственной телерадиокомпании Украины.

По заявлению белорусского КГБ, координацию разведывательной деятельности Шаройко якобы осуществлял советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов. Его белорусская госбезопасность называет сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, действовавшим под дипломатическим прикрытием. "За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", — сообщил официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.

Официальный представитель белорусского КГБ рассказал также, что Павел Шаройко, аккредитованный в Белоруссии как корреспондент Общественной национальной телерадиокомпании Украины, был задержан белорусскими чекистами с поличным 25 октября "при проведении агентурной акции".

Деятельность журналиста "наносила вред национальным интересам Беларуси", заявил представитель КГБ. По его словам, во время обыска у Шаройко были обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Киев.

КГБ утверждает, что Шаройко якобы создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера. В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

При сборе секретных материалов был задержан также гражданин Белоруссии, обвиненный в измене государству. Белорус, по сообщению официального представителя КГБ, признал свою вину и рассказал, что по заданию украинской разведки за деньги занимался сбором и передачей информации об обороноспособности республики.

О задержании Павла Шаройко стало известно 17 ноября, когда об этом заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Жена Шаройко Елена, находившаяся тогда в Киеве, рассказала прессе, что не сообщала об аресте, боясь навредить мужу. По словам женщины, в минской квартире, которую снимали супруги, в день задержания Павла был проведен обыск. Елена сообщила также, что ее муж находится в СИЗО КГБ в Минске.

На брифинге в Минске официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин рассказал, что силовое ведомство и МИД информировали украинскую сторону о задержании Шаройко в тот же день, 25 октября, но "с учетом характера двусторонних отношений была достигнута договоренность данные факты не предавать огласке".

Как сообщают украинские СМИ, Елена Шаройко с маленькой дочерью вернулись в Минск, чтобы содействовать юридической помощи Павлу Шаройко и передавать арестованному передачи в СИЗО КГБ.

Павел Шаройко закончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военная журналистика".

В 2001 году в главном управлении разведки минобороны Украины впервые в практике военной разведки страны была создана пресс-служба. Ее начальником и пресс-секретарем управления и стал майор Павел Шаройко.

В Белоруссии Шаройко сначала возглавлял корпункт украинского информационного агентства УНИАН, а потом стал собкором "Украинского радио".