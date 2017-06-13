КГБ Белоруссии: мы задержали восьмерых террористов и предотвратили теракт в Европе

Белорусский КГБ в 2017 году задержал восемь террористов, передает БЕЛТА 13 июня со ссылкой на председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерия Вакульчика.

"В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов, в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии. Один из них приехал из Германии", — рассказал Вакульчик.

По его словам, последний был задержан совместно с органами МВД, у него было взрывное устройство, он готовился к совершению террористического акта в Европе. Вероятно, председатель КГБ имел в виду мартовское задержание жителя Новополоцка Витебской области, предположительно планировавшего теракт в ФРГ. При нем было самодельное взрывное устройство. И он несколько лет прожил в Германии, принял ислам, взял мусульманское имя и придерживается радикальных взглядов.

"Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться", — подчеркнул председатель КГБ.

В марте, напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в республике задержали несколько десятков боевиков, готовивших провокации с оружием.

В Европе с некоторой периодичностью происходят все новые террористические акты, организованные радикально настроенными исламистами. Последний из недавних терактов случился в Лондоне 3 июня — трое террористов в фургоне въехали на Лондонский мост и направили автомобиль в толпу. Затем они доехали до рынка Боро и напали на прохожих с ножами. Через восемь минут после начала теракта полицейские ликвидировали преступников, на которых были фальшивые "пояса смерти". Семь человек погибли в ходе нападения, еще 48 были ранены. 36 пострадавших до сих пор остаются в больницах.

Причем это второй за два месяца теракт в одном стиле в британской столице — 22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, наехал на пешеходов на тротуаре на Вестминстерском мосту, а после этого врезался в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в парламент. Он напал с ножом на безоружного полицейского, который впоследствии скончался от ранений. В результате той атаки погибли четыре человека, десятки пострадали. Исполнитель теракта — Халед Масуд — был ликвидирован.

Что касается использования террористами взрывных устройств, 22 мая смертник устроил взрыв на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере. В результате теракта погибли 22 человека, более 60 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".