Госсекретарь США Джон Керри заявил в четверг, 5 января, что и он, и президент страны Барак Обама лично обращались к российскому руководству с претензиями относительно вмешательства в американские выборы.

Джона Керри также спросили, почему Белый дом не обвинял Кремль напрямую в хакерских атаках, на что дипломат ответил, что в Вашингтоне не хотели получить ответные обвинения в попытке оказать влияние на конечный результат выборов.

Помимо этого Керри заметил, что не хотел быть замешанным в политическом скандале, но отдает должное расследованию спецслужб США и принимает их выводы. Согласно их оценкам, "правительство РФ пыталось оказать влияние и вмешаться в целостность американского процесса выборов". Госсекретарь США подтвердил, что, согласно их данным, решение о кибернападениях "исходило с самого высокого уровня".

Ранее сообщалось, что Барак Обама получил секретный отчет американских разведслужб об иностранном вмешательстве в выборы президента США. Американские спецслужбы считают, что Кремль за последние годы стал проводить "более агрессивную стратегию в киберпространстве". По мнению авторов доклада, Россия "представляет главную и постоянно растущую угрозу" правительству США, а также военным, дипломатическим и коммерческим операциям страны, равно как критической инфраструктуре Соединенных Штатов.