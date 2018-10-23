Керченского стрелка подтолкнул к убийствам эстонский фильм?

Отец одного из однокурсников Рослякова сообщил со слов своего сына, что автору бойни в Керчи очень понравился эстонский фильм "Класс".

"На первом курсе мой сын плотно общался в Росляковым. Уже тогда убийца неоднократно с восторгом делился впечатлениями о фильме "Класс” (эстонская картина о том, как школьники расстреляли издевавшихся над ними одноклассников). Кажется, он пересмотрел все фильмы с похожими сюжетами. Поэтому Росляков часто "съезжал" на подобные темы, много говорил об этом. Мой сын такие разговоры не поддерживал, поэтому их отношения сошли на нет. Тогда их дружба закончилась".

Фильм "Класс" режиссера Ильмара Раага вышел на экраны в 2007 году. Картина была удостоена наград на кинофестивалях в Варшаве и Карловых Варах. Сюжет этого фильма был навеян событиями в американской школе "Колумбайн" в 1999 году, когда два подростка застрелили в своей школе 13 человек, покончив затем жизнь самоубийством.

Росляков застрелил в Керчи 20 однокурсников и преподавателей, еще 50 человек получили травмы различной степени тяжести.