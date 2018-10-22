22.10.2018, 10:20

Керченский стрелок сжег личные вещи и фотографии перед нападением


Gazeta.ru
EST
Vladislav Rosljakov
Vladislav RosljakovFoto: Sotsiaalmeedia

Подозреваемый в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков перед нападением сжег свои личные вещи и закопал на пустыре сейф. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Росляков сжег тетради, фотографии, флешки, сим-карту, а также Библию. Кроме того, на опубликованных телеканалом кадрах видно, как стрелок несет на заброшенный пустырь сейф. Что именно в нем хранилось, неизвестно.

Ранее бабушка подозреваемого Галина Рослякова рассказала, что из дома пропали 20 тыс. рублей, которые она отложила на похороны. Это случилось после того,как стрелок пришел забрать из дома детские снимки.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

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