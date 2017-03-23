Кем был убитый в Киеве экс-депутат Вороненков

В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, выступавший с разоблачительными заявлениями. Украинские и российские власти обвинили в причастности к убийству друг друга. В Москве также обсуждается версия Вороненкова, связанная с бизнесом. Русская служба Би-би-си вспомнила основные эпизоды его биографии.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал убийство казнью свидетеля, связав его с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь назвал версию о российском следе абсурдной.

Бывший депутат от КПРФ, уехавший на Украину в прошлом году, давал показания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и критиковал власти России. "На этот момент предварительными версиями рассматривается как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и убийства по делу контрабанды ФСБ Российской Федерации", — сказал на брифинге Луценко.

Дело "Трех китов"

Речь идет об одном из эпизодов в богатой биографии Вороненкова. Он участвовал в расследовании громкого уголовного дела "Трех китов" — о контрабанде мебели. По информации "Новой газеты", в 2005 году Вороненков стал штатным негласным сотрудником ныне упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

"Это особая категория оперативных работников, работающих под прикрытием. Вороненков получил звание майора, хотя, как говорят его сослуживцы, якобы представлялся генерал-майором и заместителем директора ФСКН", — писало издание. До этого Вороненков работал в органах прокуратуры.

ФСКН занималась оперативным сопровождением дела "Трех китов" и "разрабатывала" многих высокопоставленных сотрудников ФСБ. В результате противостояния спецслужб глава ФСКН Виктор Череков покинул свой пост, а несколько оперативников ведомства, расследовавших дело "Трех китов", были арестованы.

Как писала "Новая газета" со ссылкой на источники в силовых ведомствах, в отличие от арестованных оперативников Вороненков лишь имитировал деятельность. "Никой реальной оперативной работой он не занимался, так еще и умудрялся извлекать из этого личную выгоду", — рассказал изданию бывший глава департамент оперативного обеспечения ФСКН Александр Бульбов, в 2010 году получивший условный срок за мошенничество и превышение полномочий.

Политическая карьера

Первый опыт Вороненкова в Госдуме завершился не слишком удачно. В 2000 году бывший следователь прокуратуры устроился референтом аппарата фракции "Единство" и вскоре был задержан при получении взятки в размере 10 тыс. долларов от предпринимателя Евгения Тростенцова. В июле того же года дело было закрыто.

Перед тем как стать депутатом в 2011 году, Вороненков успел поработать чиновником в администрациях Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа, а также научным сотрудником в Юридическом институте в Петербурге.

В Госдуму он баллотировался от КПРФ под вторым номером в региональной группе №50, Нижегородская область. Входил во фракцию КПРФ, думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Будучи депутатом-коммунистом, Вороненков выступал с патриотических позиций. Например, летом 2016 года, перед самым отъездом из России, он обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру Pokemon Go из-за того, что "с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической войны в США, пытаются сформировать образ будущей войны, максимально соответствующий целям и интересам Вашингтона".

В 2015 году Вороненков женился на оперной певице и депутате от "Единой России" Марии Максаковой. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин пел на их свадьбе.

КПРФ отмежевалась от своего бывшего депутата после того, как тот уехал на Украину. После его убийства лидер компартии Геннадий Зюганов выдвинул версию о том, что "эту диверсию могла продумать СБУ [Служба безопасности Украины] под руководством ЦРУ".

У коммунистов есть и другие предположения, с чем может быть связано убийство Вороненкова. "Нужно проработать версию о его работе до депутатства, в лихие 90-е.

Материальные претензии были к нему и во время его работы депутатом", — сказал Русской службе Би-би-си депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

А зампред фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев напомнил, что убитый работал в ФСКН. "Они тогда закрыли три ночных клуба и перекрыли поток наркоторговли. Он был человек, наступивший на интересы многих, в том числе и спецслужб", — сказал он. "России его убийство не нужно. Он не как Ходорковский, деньги отсюда не вывел, все осталось здесь", — добавил Коломейцев.

"Панамские документы"

Согласно "панамским документам", опубликованным журналистами-расследователями в 2016 году, человеку с фамилией и именем Денис Вороненков частично принадлежали компании на Британских Вирнинских островах — Kaul Engineering Ltd. (совладелец Анатолий Ткачук) и Tarrington Real Estates S.A (совладелец Александр Плотников).

Имя Ткачука уже упоминалось в связи с Вороненковым. Как писал Forbes, в сентябре 2011 года в московском кафе был расстрелян экс-владелец немецких верфей Wadan Yards и бывший вице-президент "Мира-банка" Андрей Бурлаков. Гражданская жена Бурлакова Анна Эткина в 2013 году обвинила в организации убийства Вороненкова и вице-президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей, пенсионера ФСБ Анатолия Ткачука.

Адрес регистрации совладельца Kaul Engineering Ltd. на Рублевском шоссе совпадает с адресом Ткачука, указанным в заявлении Эткиной, уточнял Forbes.

Связь прослеживается и с совладельцем второго офшора Александром Плотниковым, зарегистрированным в Москве по адресу Тверская улица, 28. По данным Росреестра, в 2009 году человек с таким именем подарил половину квартиры с таким же адресом Вороненкову Николаю Денисовичу — так зовут сына убитого экс-депутата.

Сам Вороненков заявил РБК, что не видел никаких документов с личными данными и подписью, которые бы связывали его с офшорными компаниями. "Пресс-секретарь президента сказал, что это все ["панамские документы"] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь", — сказал тогда он.



Уголовное дело

Проблемы у Вороненкова начались в 2014 году: Следственный комитет России (СКР) обвинил депутата в рейдерском захвате здания на Международной улице, 38 в центре Москвы, которое принадлежало единственному учредителю ООО "Тома" Отари Кобахидзе.

Согласно материалам дела, в 2010-2011 годах директор ООО "Тома" Марина Владимирская (фактически — управляющая расположенной в здании пекарни) при помощи группы силовиков подала в налоговую инспекцию фиктивные документы, в результате чего Кобахидзе перестал быть учредителем общества. Вороненков нашел покупателя — предпринимателя Виталия Качура, которого он, как писала "Новая газета", "разрабатывал" еще в середине 2000-х как сотрудник ФСКН.

Здание было продано за 20 млн рублей (350 тыс. долларов) при рыночной стоимости в 127 млн (2,2 млн долларов). В СКР считают, что Качур выплатил Вороненкову более 1,2 млн долларов за организацию этой сделки.

Затем Качур при содействии Вороненкова и адвоката Виталия Чабана, подделав документы, переоформил здание на одну из строительных компаний, считает следствие.

Кабахидзе удалось отсудить здание, все фигуранты получили условные сроки, кроме Качура (1,5 года колонии), Чабана (четыре месяца колонии) и Вороненкова, который в феврале 2017 года был объявлен в федеральный и международный розыск. Его обвинили в мошенничестве и в фальсификации сведений единого государственного реестра юридических лиц.

Украинский период

На момент объявления в розыск Вороненков с женой и ребенком уже находился в Киеве. Он переехал туда в октябре 2016 года и давал показания в генеральной прокуратуре Украины по делу о государственной измене, возбужденном против бывшего президента страны Виктора Януковича. 6 декабря экс-депутат получил гражданство Украины.

Кроме того, Вороненков выступал с резкими заявлениями в адрес властей России. В частности, в интервью украинскому изданию "Цензор.НЕТ" он сравнил ситуацию в России с нацистской Германией и рассказывал о том, как "расследовал коррупцию в ФСБ".

"У меня был выбор без выбора — либо они со мной разделаются, либо уезжать из страны", — говорил в том интервью экс-депутат.

По словам Вороненкова, одним из фигурантов дела "Трех китов" был Олег Феоктистов, на тот момент — высокопоставленный сотрудник ФСБ, на момент интервью — руководитель службы безопасности "Роснефти".

"Феоктистов получил задачу расправиться со всеми сотрудниками наркоконтроля, кто был причастен к расследованиям против руководства ФСБ, — утверждал Вороненков. — В 2007 году на меня было совершено покушение в центре Москвы. В меня стреляли. Это в самый разгар дела "Трех китов". Я уверен, что покушение осуществляли сотрудники Феоктистова".

Служивший в ФСКН генерал Бульбов в интервью "Новой газете" говорил, что никакого покушения не было. По его версии, Вороненков "упал и проколол себе ногу". "Травма была действительно серьезная. Но самое смешное в том, что он потом пытался за это "ранение" выбить себе орден", — рассказывал он.

О Феоктистове упомянул и Илья Пономарев — еще один бывший депутат Госдумы, который находится в Киеве. Он рассказал, что Вороненков был убит, когда направлялся на встречу с ним.

"Моя основная версия, конечно, что те, кто за этим стоит — это те самые люди. Олег Феоктистов, бывший и действующий генерал", — сказал Пономарев журналистам после того, как его допросили следователи.

"Дело "Трех китов" было одним из самых резонансных дел начала 2000-х годов, первый громкий скандал… Много генералов потеряли позиции. Конечно, на этом Денис приобрел очень много врагов, и эти враги уже устраивали покушения на него, — рассказал Пономарев. — Здесь он дал показания по делу Януковича и собирался расследовать коррупционные дела, которые проходили в России".

Журналист "Цензора.НЕТ" Юрий Бутусов, бравший интервью у Вороненкова, рассказал Русской службе Би-би-си, что тот планировал стать штатным экспертом по России в Совете безопасности Украины. Он находился "находился под охраной одной из спецслужб Украины", сказал после убийства генпрокурор Луценко.

Бывший депутат не имел никакого бизнеса на Украине. Это подтверждают и данные коммерческих реестров. "Перед тем, как выехать из России, он капитализировал свои активы. С деньгами у него вопросов не возникало. Я не слышал о каких-либо контактах Вороненкова с украинскими политиками", — рассказал Бутусов.

Бывший российский депутат активно сотрудничал с украинскими следователями, рассказал источник Русской службы Би-би-си в Совете безопасности Украины.

"Главная ценность Вороненкова — свидетельства. И не столько по делу Януковича, как по тому, как готовила и реализовывалась агрессия России против Украины. Он же был депутатом тогда, когда проходили в том числе закрытые заседания по этому вопросу. Он активно сотрудничал со следствием", — рассказал источник.

"Хотел он у нас работать или нет, мы не знаем. Может, хотел, но не успел. В принципе, [мы] не были бы против иметь такого опытного консультанта. Но это все теория", — добавил он.

Вороненкова застрелили в центре Киева возле гостиницы Premier Palace днем 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета ТТ.

Человек, застреливший Вороненкова, получил ранения в грудь и голову, он скончался в больнице, сообщила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Лариса Сарган. Его личность установлена, он гражданин Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Охранник экс-депутата также получил ранения. В Вороненкова попали четыре пули — две в лицо, одна в шею и одна в живот. Он скончался на месте.