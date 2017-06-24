Катар призвал пересмотреть ”нереалистичные” требования арабских стран

Катар назвал нереалистичными требования арабских государств для преодоления кризиса и призывает пересмотреть их. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление главы МИД эмирата Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани.

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Позднее в Государственном комитете по защите прав человека Катара заявили, что предъявленные Дохе условия противоречат конвенциям о правах человека и не должны приниматься эмиратом, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

22 июня Кувейт на правах посредника передал Катару перечень требований Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта для возобновления отношений. Среди прочего, от Дохи требуют закрытие телеканала ”Аль-Джазира” и прекращение дипломатических отношений с Ираном. Также Катар должен закрыть турецкую военную базу и прекратить военное сотрудничество с Анкарой. Кроме того, от эмирата требуют компенсацию, сумма которой не указана. На выполнение всех требований отведено 10 дней.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.