Каталония после выборов: раскол и раздор

В четверг каталонцы в четвертый раз за четыре года проголосовали на региональных выборах. Результаты голосования показали, насколько разделено сегодня каталонское общество.

Результаты выборов обрадовали сторонников партий, которые хотят видеть провинцию независимой от Испании — они сохранили незначительное большинство в парламенте, даже потеряв два кресла — раньше их представляли 72 депутата, а теперь 70.

Сепаратисты считают это победой, одержанной в тяжелых условиях.

Лидер одной из сепаратистски настроенных партий Ориол Жункерас был переизбран, когда находился в одиночном заключении в испанской тюрьме.

Другой лидер сепаратистов, отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, так прокомментировал результаты из своего добровольного изгнания в Брюсселе: "Государство Испания побеждено, движение за независимость одержало победу. Большинство хочет референдума".

Но на политическом поле Каталонии по-прежнему много игроков, ситуация сложная, найти пути выхода из нее по-прежнему трудно.

В новом Каталонском парламенте будут представлены семь партий, ни одна из них не контролирует больше четверти кресел.

Крупнейшая фракция — "Граждане" (Ciudadanos). Она набрала 25% голосов, что даст ей 36 мандатов. "Граждане" — унионистское движение, которое стремится сохранить Каталонию в составе страны.

Вот как комментирует расстановку сил в парламенте лидер "Граждан" Инес Арримадас: "Мы посмотрим, какую коалицию можно сформировать. В Каталонии очень несправедливое законодательство, из-за этого сепаратистские партии могут получить в парламенте большинство, которого они не имеют на улицах.

Унионисты настаивают, что электоральная система дает сепаратистам преимущество — партии, желающие независимости Каталонии, пользуются поддержкой в основном в небольших городках и деревнях, где получить кресло в парламенте стоит меньшего количества голосов, чем в Барселоне. Большинство барселонцев при этом — сторонники единства с Испанией.

Но на самом деле трудно представить, что у Инес Арримадас получится сформировать коалиционное правительство, когда большинство в парламенте представляют ее противники — и не важно, насколько велико их преимущество.

Во время "победного" шествия партии в центре Барселоны одна из сторонниц "Граждан" Наталия Феррер сказала мне, что партия получила достаточно голосов, чтобы предотвратить скорый референдум о независимости.

"Я рада, что мы показали миру и другим странам Европы, что не все каталонцы — против Испании… Здесь много людей, которые хотят быть испанцами," — добавила она.

В этом и заключается проблема.

Один из уроков прошедших выборов можно сформулировать так: если задавать одним и тем же людям один и тот же вопрос, то с большой вероятностью вы будете получать примерно одинаковые ответы.

Если это кажется слишком простым, то есть еще несколько аспектов.

Если искать проигравшего в этих выборах сильнее всех, то им несомненно окажется премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Рахой — непоколебимый противник каталонского движения за независимость, и именно он ввел в Барселоне прямое управление из Мадрида после октябрьского незаконного референдума.

Испанские суды, конечно, независимы, но именно при Рахое в тюрьму отправились несколько лидеров каталонского движения за независимость — многим из них по-прежнему грозят тюремные сроки до 30 лет за попытку организации мятежа.

Недавние выборы тоже были проведены по решению Рахоя, и кажется очевидным, что он делал ставку на то, что конституционный кризис предшествующих месяцев снизит число сторонников независимости.

Этого не произошло, и теперь Рахою предстоит решить, что делать с заключенными и изгнанными лидерами, которые вновь доказали, что пользуются поддержкой.

Рахой мог бы стать главным бенефициаром победы унионистов, но в результате выборов разделил их поражение.