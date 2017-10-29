Каталония отказалась признать отставку Пучдемона

Руководство Каталонии не признает решений Мадрида об отставке главы автономии Карлеса Пучдемона и роспуске регионального парламента после провозглашения им независимой республики, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.

По его словам, в Барселоне решения Мадрида считают противоречащими принципам демократии и отказываются к ним прислушиваться, передает в воскресенье, 29 октября, агентство ТАСС.

"Мы не можем признать ни государственный переворот против Каталонии, ни антидемократические решения, которые принимает Народная партия посредством удаленного контроля из Мадрида", — указал политик.

По словам Жункераса, несмотря на заявления премьер- министра Испании Мариано Рахоя, Женералитат (автономное правительство) и парламент Каталонии продолжают исполнять свои полномочия.

"Президентом страны является и продолжит быть Карлес Пучдемон, а председателем парламента является и продолжит быть Карме Форкадель, по крайней мере до того дня, когда граждане не решат иначе на свободных выборах", — заявил он.

Независимая республика в Каталонии, продолжил Жункерас, провозглашена, и это — свершившийся факт.

"Каталонская Республика родилась — не такой сильной, как нам хотелось бы, но, имея легитимность, полученную на голосовании как во время [парламентских] выборов с максимальной в истории явкой, так и во время героического референдума, проведенного гражданским обществом", — указал политик.

В ближайшее время, добавил Жункерас, отказавшееся уходить в отставку руководство Каталонии предпримет новые шаги, призванные консолидировать провозглашенную республику.

"В предстоящие дни нам предстоит принять ряд решений, и не всегда будет просто их понять", — заметил он.