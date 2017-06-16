"Кастрюлю тебе на голову": как реновация перессорила москвичей

В тысячах московских домов, попадающих в программу сноса, мнения о реновации разделились почти поровну. Корреспондент Русской службы Би-би-си побывал в пятиэтажке раздора в Люблино, где одни жители хотят переехать в новостройку, а другим нравятся их старые квартиры.

Ольга Литвин, владелица однокомнатной квартиры на Ставропольской улице, уезжать не хочет.

Тут она живет уже 25 лет с матерью Валентиной. Но признает: дому 1957 года нужен капремонт. Без ремонта дом стоит уже 30 лет, и власти запланировали его как раз на лето 2017 года. Но из-за программы реновации капремонт отменили.

Вместе с десятками соседей Литвин каждые выходные обсуждает судьбу дома на неформальной встрече во дворе. Литвин — самая активная противница сноса дома на Ставропольской. Как минимум половина соседей ее недолюбливает.

На дворовых встречах жители кирпичной пятиэтажки уже не разговаривают между собой — только кричат.

- Я здесь живу постоянно, я дружу со всем этим двором, а вы здесь что-нибудь сделали? Мы тут все благоустроили! Почему одна дама против всех? — начинает перебранку во дворе одна из сторонниц реновации.

- Вы мою дочь оскорбили, вы мою дверь залили грязью! — отвечает ей Валентина, мама Ольги Литвин. Вы в мою дочь бросали вазон, вон Антон стоит, он все видел!

- А покажите! — парирует соседка.

- Вот, у меня все записано, — жительница показывает на свой телефон и включает видео ссоры Ольги с соседями. Та утверждает, что они столкнули ее с лестницы. Впрочем, записана только та часть, где Ольга говорит, что "ее сейчас реально хотели убить", а соседи — что она не имела права срывать листовки за реновацию. Одна из жительниц, правда, признает, что облила Ольгу водой.

- Ты такая хорошая соседка, что тебе дерьмом дверь извазякали, такая хорошая! — припоминает Валентине испачканную дверь другая жительница.

- Ехай в "бандеру" свою! Тебе надо кастрюлю на голову и на Майдан! — еще одна сторонница сноса связывает оппозиционность Валентины с ее украинским происхождением.

Противники реновации в искренность оппонентов не верят. "Инструктируют "засносовцев", как сорвать ОСС [общее собрание собственников жилья — Би-би-си]! Я своими ушами слышала, как депутат [муниципального района Люблино] Виктор Локтионов их инструктирует. Сказал: "А вы, если вам не нравится протестное это настроение, просто не ходите на ОСС", — жалуется соседка Литвин, тоже противница переезда.

Сторонники реновации, напротив, подозревают в провокации оппонентов. "Видели листовки (против реновации)? Они специально людей будоражат. Мы, здравомыслящие, не поверили в это", — говорит одна из тех соседок, что за снос.

Диалог у соседей не ладится.

"Тут не какие-то люмпены живут"

"Это "сталинка", построенная по индивидуальному проекту, то есть тут железобетонный фундамент, железобетонные перекрытия, толстые стены, нигде ничего не течет. Это не аварийное жилье", — Ольга Литвин показывает просторную парадную.

Внутри в доме чисто, на стенах свежая краска, трещин не видно. У Литвин большая однокомнатная квартира (54 кв.м) с хорошей планировкой: ванная 6 квадратных метров, кухня — девять. Она заканчивала в квартире дорогой ремонт, когда узнала, что дом попадает под реновацию.

Литвин утверждает, что многие в доме сделали хороший ремонт, и не понимает, почему люди готовы поменять нормальные квартиры на жилье панельной серии". "Тут не какие-то люмпены живут, все интеллигентные люди против реновации. Но есть маргиналы, они целый день на лавочке сидят и как раз хотят, чтобы дом снесли", — считает она. По мнению Литвин, эти люди "уже в эйфории, делят новые квартиры или видят деньги в кармане", хотя закон не читали.

"Я считаю, что у меня хороший дом. Его купят, меня выселят, и я буду ездить с Некрасовки, смотреть на него и плакать", — Ольга срывается на слезы.

Она утверждает, что сторонники реновации уже начали ей угрожать: "Говорили в лицо, что кислотой обольют".

Литвин уверена, что дом в итоге не снесут, а реконструируют и продадут как элитное жилье. Ее соседи боятся того же. Друг другу они пересказывают историю о жалобе москвичей Виктора и Эльвиры Ткачевых в Европейский суд по правам человека: они сумели доказать в Страсбурге, что расселение их дома проводилось для продажи элитного жилья, а не для реконструкции. В 2012 году суд присудил Ткачевым 142 тысячи евро компенсации убытков и 10 тысяч евро морального вреда.

Сторонники реновации ждут совсем других компенсаций.

"Надо снять сливки, получить по-максимуму"

"У меня три метра потолки, 66 квадратных метров квартира. У меня все хорошо", — рассказывает Русской службе Би-би-си старшая по дому на Ставропольской Лидия Перфильева. Дефектов в ее квартире не видно, неровности заметны только на потолке. Ремонт в ее квартире также был недешев: 30 тысяч долларов. "В принципе, да, аккуратно, получилось, старались. Конечно, хороший ремонт получился — столько денег вбухать".

Но перспектива сноса дома ее не пугает. "Его все равно через 5-10 лет признают аварийным. Если они сейчас решили его снести, они снесут его по любому. Если мы войдем в программу, я смогу взять деньгами. А если не войдем, то меня потом отселят за Троицк. Значит, надо с этого кипяченого молока снять сливки, получить по максимуму", — говорит старшая по дому.

Реновацию она поддерживает. "Вот они (противники реновации) сейчас рассказывают, что дом надстроят и продадут. Не надстроят. 25 лет назад пришли к выводу, что нельзя, потому что слабый фундамент. И поставили башню рядом", — объясняет Перфильева.

Вплотную к пятиэтажке на Ставропольской стоит 14-этажный дом — расстояния между ними нет. "У нас потом во многих квартирах пошли трещины по стенам, потолку, я плюнула и обшила все гипсокартоном. Трещины там в два пальца шириной, залепить их нереально", — жалуется она. Она даже утверждает, что у тех, кто меняет в квартире окна, из оконных проемов вываливаются кирпичи — стены не держатся. В ее окнах все в порядке.

Голосование за и против реновации в Москве завершилось 15 июня.

Пока побеждают те, кто хочет переехать — за снос дома проголосовали 76% при явке в 72%. Оставшиеся в меньшинстве протестующие жители не сдаются — они собираются провести общее собрание собственников жилья (ОСС), чтобы дом вышел из программы реновации.

Жители дома на Ставропольской уже стараются друг друга избегать. Хотя и в новом доме, если переезд состоится, им придется жить вместе.

Один из тысячи

В списке домов, которым мэрия предложила реновацию, более 4 с половиной тысяч зданий.

Скандалы вокруг программы сноса домов не утихают с февраля. Москвичи, недовольные тем, что попали под реновацию, выходят на митинги и отстаивают свои дома. Есть и те, кто требует включить их в программу — жители ветхих домов годами добивались расселения и их не устраивает, что реновация их не затронет.

Согласно предварительным итогам голосования в системе "Активный гражданин", которые публикуются на сайте мэрии, лишь в 367 домах из 4,5 тысячи, попавших под реновацию, никто не проголосовал против сноса, из них только в 19 домах абсолютно все собственники поддержали снос.

В тысячах других домов сложилась потенциально конфликтная ситуация: одни собственники хотят переехать в новостройку, а другие — остаться на старом месте. При этом в 23 домах голоса разделились поровну.