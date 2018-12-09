09.12.2018, 18:41
КАРТА: Какие государства поддерживают миграционный пакт ООН, какие — против(13)
Миграционный пакт ООН поддерживает большинство стран Европейского союза, но некоторые, в том числе Латвия, имеют другое мнение.
Миграционный пакт ООН поддерживает большинство стран Европейского союза, но некоторые, в том числе Латвия, имеют другое мнение.
Против миграционного пакта выступают также Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Италия, Словения и Болгария.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.