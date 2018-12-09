09.12.2018, 18:41

КАРТА: Какие государства поддерживают миграционный пакт ООН, какие — против

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rus.delfi.ee
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КАРТА: Какие государства поддерживают миграционный пакт ООН, какие — против
Ekspress Meedia

Миграционный пакт ООН поддерживает большинство стран Европейского союза, но некоторые, в том числе Латвия, имеют другое мнение.

Против миграционного пакта выступают также Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Италия, Словения и Болгария.

Ekspress Meedia
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