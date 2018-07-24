КАРИКАТУРА: Трамп в руках у Путина

Вот такая карикатура художника Хиллара Метса на тему взаимоотношений США и России и их президентов Дональда Трампа и Владимира Путина опубликована в сегодняшнем номере Eesti Päevaleht.
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