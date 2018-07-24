24.07.2018, 18:20

КАРИКАТУРА: Трамп в руках у Путина

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rus.delfi.ee
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КАРИКАТУРА: Трамп в руках у Путина
illustratsioon: Hillar Mets

Вот такая карикатура художника Хиллара Метса на тему взаимоотношений США и России и их президентов Дональда Трампа и Владимира Путина опубликована в сегодняшнем номере Eesti Päevaleht.

illustratsioon: Hillar Mets
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