Карательная психиатрия? Что происходит в детской больнице "Айнажи" на границе с Эстонией

Айнажи, латвийский город на границе с Эстонией, в последнее время получил широкую известность благодаря паломничеству "алкогольных туристов" в местные супермаркеты. Благодаря больнице "Айнажи" город на неделю стала эпицентром скандала национального масштаба,пишет латвийский Delfi.

Скандал вокруг Детской психоневрологической больницы "Айнажи" разгорается все сильнее. Руководитель отстранена, омбудсмен обвиняет персонал в чуть ли не пытках детей, некоторые родители в шоке, сотрудники заведения все отрицают. Портал Delfi обобщает поток информации, в котором можно легко потеряться.

Начало: внеочередная проверка и сухие факты

29 января Госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш временно отстранил от должности главу правления больницы "Айнажи" Илону Балоде. На время расследования должность директора занял председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Янис Бугинс.

Балоде была отстранена после внеочередной срочной проверки "Айнажи", которую провела Инспекция здравоохранения и омбудсмен Юрис Янсонс. Проверяющие, ознакомившись с документами и получив устные пояснения персонала больницы, констатировали "существенные нарушения".

Эти нарушения заключались в том, что персонал больницы, применяя такое распространенное в психиатрии средство, как фиксация пациента, не отражал это должным образов в документах. То есть в них не были отражены (или были, но не в полной мере) продолжительность и причины фиксации.

По словам госсекретаря Лапиньша, без фиксации в психиатрии не обойтись, но эта мера должна применяться соразмерно и в рамках закона. Он также отметил, что пока неизвестно, носили ли нарушения систематический характер или же были "самодеятельностью" отдельных сотрудников больницы. Это еще предстоит установить следствию. И пообещал аналогичные проверки другим больницам, в особенности же тем, которые лечат детей.

Отстраненная от руководства больницей Илона Балоде в разговоре с LETA признала, что в больнице детей фиксировали на койках, но все происходило в рамках закона. На вопрос, знала ли она в полной мере о действиях своих подчиненных, Балоде не ответила.

Омбудсмен Юрис Янсонс обратился в Генпрокуратуру с просьбой оценить действия руководства "Айнажи". Для Янсонса тема издевательств над детьми в Латвии не нова. Он уже много лет занимается вопросами нарушения прав сирот и детей с отклонениями в развитии. Ранее он активно участвовал в раскрытии схем издевательств, а также наживы на латвийских сиротах и их экспорте за границу (о которой мы очень подробно писали). Психиатрическим больницам во вскрытом Янсонсом и коллегами с Латвийского Радио "круговороте сирот в Латвии" отведена особая роль. Туда зачастую "ссылают" за плохое поведение "неудобных" воспитанников детских домов.

Характерно, что в той истории больница "Айнажи" не фигурировала, хотя и принимала у детдомов детей-сирот — согласно официальной статистике, 41% ее пациентов попал в заведение не из семей.

Тем не менее, больница "Айнажи" в поле зрения Инспекции здравоохранения ранее попадала — в прошлом году на нее поступило четыре жалобы. Две из них уже проверены и признаны необоснованными, по еще двум проверки продолжаются.

История вокруг "Айнажи", возможно, не прозвучала бы так громко, если бы за сухой констатацией фактов и обтекаемыми словами чиновником не последовали яркие и красочные рассказы Юриса Янсонса и родителей нескольких детей, лечившихся в больнице.

Омбудсмен раскрывает жуткие подробности

Омбудсмен без обиняков назвал происходящее в больнице "пытками". По его словам, дети без перерыва фиксировались не на несколько часов. Детей приковывали к кроватям на дни и даже недели.

Одно из нарушений, по словам Янсонса, заключается в том, что в больнице не хватает врачей. В больнице 80 койко-мест (во время проверки в ней лечились 74 пациента) и всего один психиатр. Ночью дежурного врача вообще нет. Несмотря на то, что дети проводят в больнице много времени, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.

Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. За непослушание их наказывали уколами и привязывали к кровати. Детям также не разрешено держать в комнатах личные вещи, что является нарушением Конвенции о защите прав детей, запрещающей нарушать неприкосновенность личной жизни детей.

Детям не разрешали звонить своим близким. Когда в больницу звонят родители, разговоры прослушиваются, корреспонденция детей тоже проверяется. Есть основания считать, что письма детей вообще не доходят до адресатов.

Подростки, находясь в больнице, постоянно испытывают чувство голода. Порции еды маленькие: объем еды для четырехлетних детей и для подростков одинаков.

Дети взаимно агрессивны, применяют друг к другу насилие, в том числе сексуальное, и никакой реакции на это в больнице нет. "Можно говорить о безответственности и бездействии должностных лиц", — считает Янсонс.

"Жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних запрещены, но здесь эти признаки есть", — заключил омбудсмен.

Родители — о кошмаре на улице Валдемара

Телеканалу LNT удалось пообщаться с отцом одного десятилетнего ребенка, который лечился в больнице "Айнажи" . Мужчина сказал, что добровольно отдал сына в больницу, чтобы выяснить причины проблем с концентрацией на уроках. Через две недели ребенка из больницы забрали, потому что ему стало только хуже. И хотя после выписки из больницы прошло уже несколько месяцев, ребенок до сих пор всего боится и не может нормально спать по ночам — просыпается и плачет.

Мальчик также жаловался родителям на головную боль. Они поговорили об этом с персоналом больницы и выяснилось, что ребенку там давали много успокоительных лекарств, которые и дали такой эффект.

Кроме того, как рассказал отец, ребенка в больнице кормили недостаточно, "так, чтобы только можно было выжить". К тому же в палате не разрешали держать никаких личных вещей, там были только кровати и шкаф.

Как удалось выяснить телеканалу, в больнице в одном помещении содержались дети с легкими и тяжелыми заболеваниями. 10-летний мальчик был в одной палате с ребенком постарше, у которого, по словам отца, были серьезные психические проблемы. Илона Балоде уверяет, что у мальчиков были схожие проблемы, хотя пожаловавшийся отец этого и не признает.

Мать другой девочки рассказала журналистам, что ее дочь после лечения рисовала дома привязанного к кровати человека. По словам Балоде, эта девочка была из числа тяжелых больных, но фиксировали ее только в то время, когда была подключена к системе. Балоде утверждает, что во время лечения с матерью девочки сложился хороший контакт, состояние здоровья ребенка улучшилось, и непонятно, почему теперь мать выступает против больницы.

Персонал и руководитель "Айнажи": это мы страдаем

Латвийское телевидение, пообщавшись с персоналом больницы, обнаружило, что врачи и медсестры считают себя пострадавшими.

"Обвинения омбудсмена в пытках для сотрудников, которые здесь работают с чистой совестью, от сердца и с любовью — это самое большое обвинение, которое можно слышать. Про пытки не может быть и речи", — заявила журналистам медсестра центра Даце Лидака.

Схожей точки зрения придерживается и помощница медсестры Ивета. "Она себя расцарапала и сказала, что и так себя убьет: здесь есть покрывала, на которых можно повеситься. Конечно, по протоколу ее зафиксировали, она смотрела слабоумным взглядом. Как только освободили, она сказала: "Сестричка, привяжи меня, потому что на меня опять "черные" находят, и хочу что-то с собой сделать!". Это, к сожалению, длилось долго", — добавила Ивета.

Один из пациентов "Айнажи" в интервью Латвийскому телевидению подтвердил, что случаи нападения на персонал очень часты: "Царапают до крови и синяков. У медсестры разбита губа".

Глава больницы Илона Балоде называет медучреждение своим вторым ребенком и указывает на вложенные усилия. За свою работу она получила Крест признания и другие награды. "Я могла бы согласиться, что в журналах фиксация не так корректно отражена… [Решение об использовании] инъекции на 100% принималось только и единственно за печатью врача", — заявила она.

Балоде рассказала, что столь масштабная проверка была в больнице в первый раз. Ранее все жалобы, поданные в Инспекцию здравоохранения, были признаны необоснованными.

"Заявления о том, что детей морили голодом и пытали, это глупости. Кто-то должен будет ответить за свои слова", — заявила Балоде.

Не соответствуют действительности и утверждения омбудсмена о том, что письма детей не доходят до родителей, а созвон с родственниками вообще запрещен.

"Именно вчера мне звонила одна мама и рассказала, что ее ребенок, который лечится у нас, звонил и написал письмо, хотя раньше не писал. Родители обижены и унижены всем этим скандалом", — сказала Балоде.

"Сейчас так много документов сканируются, копируются. У нас очень большой объем документов, как и в любой больнице. Никто не идеален, в любом учреждении можно найти проблемы. Но такой масштабной проверки я еще не видела", — заявила Балоде.

Ее приводит в недоумение поднятый вокруг больницы ажиотаж, потому что учреждению доверяют своих пациентов Рижский центр психиатрии и наркологии, больница "Гайльэзерс", Даугавпилсская психоневрологическая больница, а на этой неделе родители, несмотря на проверку, детей из больницы не забирали.

Скандал вокруг "Айнажи": что будет дальше?

Все активные участники скандала уже высказались. В ближайшем будущем можно ожидать новых рассказов родителей детей, которые там лечились, а также услышать оценку нового исполняющего обязанности руководителя "Айнажи" Яниса Бугинса.

Какой-то ответ на заявление омбудсмена должна дать и Генпрокуратура. Кроме того, в ближайшие месяцы Инспекция здравоохранения также может провести внеочередные проверки в других больницах страны.