Капуста подешевела: откуда в России рекордная дефляция

В августе в России цены упали на 0,5% по сравнению с июлем — это рекордный уровень для современной истории России.

В августе-сентябре рост цен традиционно замедляется благодаря новому урожаю, но так сильно цены еще не падали: в последний раз сопоставимое падение было в августе 2003 года, когда дефляция составила около 0,4%, но все равно падение цен тогда было ниже нынешнего уровня.

В годовом выражении, то есть в августе этого по сравнению с августом прошлого, цены все-таки выросли. Годовая инфляция составила 3,3% — это намного ниже, чем цель ЦБ на конец года в 4%.

Согласно данным Росстата, в августе плодоовощная продукция подешевела на 15,5% к июлю этого года.

Более чем на 42% подешевела капуста, на 28-29% — морковь, картофель, лук и помидоры. Также существенно подешевели фрукты — бананы и виноград упали в цене более чем на 15%.

Помимо овощей в августе подешевели крупы, яйца, сахара, а вот рыба, хлеб и алкоголь — немного подорожали.

При этом практически все непродовольственные товары в августе подорожали — например, за месяц дороже стали табачные изделия, одежда и обувь. Одним из немногих исключений стали лекарства, которые упали в цене за месяц на 0,5%.

По данным Росстата, в августе подскочили цены на товары для школьников: подорожали учебники, различные материальные для школьников, рюкзаки, наборы для рисования и даже ручки с карандашами.

Дефляция в августе была вызвана временными факторами, по итогам года рост цен составит около 4%, сообщил во вторник Центробанк.

В пресс-службе ЦБ признали, что регулятор ожидал меньшего падения цен. Причинами сильной дефляции в ЦБ назвали более позднее, чем год назад, начало уборочной кампании, хороший урожай, а также "стремление производителей быстрее реализовать новый урожай в условиях нехватки хранилищ".

Августовская дефляция может повлиять на решение Банка России относительно ставок. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 15 сентября.

В июле ЦБ решил оставить ставку на уровне в 9% как раз из-за опасений возможного ускорения инфляции. В своем заявлении регулятор объяснял, что из-за холодной погоды в Центральной России в начале лета рост цен ускорился. В ЦБ опасались, что урожай в этом году будет плохим.

Многие эксперты ожидают, что ЦБ вновь начнет снижать ставки. Подобный прогноз, например, содержится в последнем обзоре Bank of America Merrill Lynch. Главный экономист банка Владимир Осаковский пишет, что вопрос не в том, будет ли ЦБ снижать ставку в сентябре, а насколько он ее снизит.

Осаковский полагает, что регулятор может решиться на снижение ставки сразу на 0,5 процентных пункта — с 9% до 8,5% на фоне замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий населения. По прогнозу Осаковского, до конца года ЦБ еще дважды снизит ставки на 0,25 процентных пункта.

Главный экономиста по России и СНГ банка Citi Иван Чакаров признал, что он ожидал куда большей инфляции — 3,7% в годовом выражении в августе. В срочном отчете банка Чакаров пишет, что в сентябре ЦБ может решиться снизить ставки на 0,5 процентных пункта до 8,5%, хотя пока официальный прогноз Citi составляет снижение на 0,25 процентных пункта.

В одном из последних отчетов банка "Уралсиб", в котором они анализировали недельные данные по инфляции, также говорится о том, что резкое замедление инфляции может привести к тому, что ЦБ снизит ставки на 0,5 процентных пункта.

Экономисты связывают замедление инфляции лишь с падением цен на овощи и не уверены, что этот эффект продлится долго.

Консенсус-прогноз агентства Рейтер более пессимистичен: ЦБ на заседании 15 сентября снизит ставку всего лишь до 8,75% — в это верят 15 из 20 экономистов, опрошенных агентством. Эксперты также при этом ожидают, что рост инфляции ускорится и к концу года она в годовом выражении будет чуть выше 4%, которых хочет добиться ЦБ.

Однако министр экономического развития Максим Орешкин во вторник утром заявил, что инфляция по итогам 2017 года не только достигнет целевого показателя в 4%, но может снизиться ниже 3,5%.