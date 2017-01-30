Кандидатом в президенты Франции от социалистов стал Бенуа Амон

По предварительным данным, экс-министр образования Франции получил 58,65% голосов, а его соперник, бывший премьер страны Манюэль Вальс — 41,35%, передает ТАСС.

Бывший министр образования Бенуа Амон стал в воскресенье победителем праймериз Социалистической партии и будет выдвинут ее официальным кандидатом на выборах президента Франции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные в штабе комиссии по проведению праймериз.

Амон получил 58,65% голосов, тогда как его соперник, бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс уступил ему с результатом в 41,35 %. В первом туре Бенуа Амон опережал Вальса всего на 5%. Данные получены по результатам с 4322 избирательных участков, то есть примерно 60% от общего числа. Подсчеты на данный момент указывают на участие в выборах 1 101 000 избирателей.

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Выборы второго тура праймериз проходили при повышенной активности избирателей. В полдень по данным с 75% участков был зарегистрирован уровень явки в 567,6 тыс. человек, что на 21% превысило показатель первого тура. В 17:00 по местному времени (19:00 мск) на 75% участков проголосовали 1 307 000 человек. Всего, по предварительным данным, в них приняли участие от 1,9 до 2,1 млн человек, что, однако, ниже предыдущих праймериз, прошедших в 2011 году и собравших 2,6 млн избирателей из которых 1,6 млн проголосовали во втором туре за кандидатуру Франсуа Олланда.

Выступивший в прямой трансляции из своего штаба Манюэль Вальс сердечно поздравил Бенуа Амона с победой и подчеркнул, что "теперь он является кандидатом социалистов", пожелав ему успешного выступления на президентских выборах весной этого года. Он также отметил, говоря о себе, что "поражения являются частью политической жизни".

"Победа на праймериз придает мне большие силы, чтобы достойно представить интересы избирателей и одержать победу на президентских выборах. Сегодня левые поднимают голову и могут победить", — сказал со своей стороны Бенуа Амон, обращаясь к избирателям. В то же время он признал, что с Манюэлем Вальсом у него "существуют значительные расхождения во взглядах, — однако это не помешает их преодолеть для того, чтобы противостоять подлинным противникам".

"Франции сегодня нужны левые силы, но обновленные новые силы — и вся моя предвыборная кампания была ориентирована именно в этом направлении. Завтра же я начну работу над сплочением социалистов, на налаживание союза с экологами. Нам следует написать новую страницу своей истории", — подчеркнул победитель праймериз. Он предложил образовать союз и лидеру Левой партии Жан-Люку Меланшону.

Упорная борьба

Праймериз сопровождались упорной борьбой между всеми семью кандидатами перед первым туром и Бенуа Амоном и Манюэлем Вальсом перед вторым. В то же время оба кандидата подчеркнули до проведения голосования, что призовут своих сторонников поддержать победителя праймериз, когда он выйдет на общенациональные выборы президента Франции.

Программа Бенуа Амона с самого начала вызвала значительный интерес избирателей. Прежде всего, это предложение кандидата создать "универсальный доход" — дотацию в €750 всем желающим, заменяющую ряд нынешних пособий, в частности пособие по безработице. По мнению критиков такого подхода, на обеспечение подобного "дохода" не работающей части населения государству придется изыскать не менее €600 млрд.

Манюэль Вальс назвал в этой связи программу Амона "нереалистичной", "невыполнимой" и "ориентированной на создания общества праздности". Вальс предлагал в этой связи в своей программе лишь ввести денежные дотации молодежи, вступающей в трудовую жизнь и в последующие годы несколько расширить эту систему на другие группы населения.

Также среди молодежи нашла определенный отклик идея Бенуа Амона легализовать в стране марихуану — эта идея неоднократно обсуждалась во Франции, но никем из политиков в предвыборные программы не включалась.

Сфера труда

В трудовой сфере Амон выступает за отмену принятого парламентом в прошлом году под сильным нажимом правительства закона о труде, ряд положений которого вызвали крайнее недовольство и профсоюзов, и трудящихся. Его оппонент на праймериз, Манюэль Вальс, и ранее защищавший этот разработанный его правительством закон, считал необходимым его сохранить — что отнюдь не прибавило этому кандидату популярности в глазах электората. В отличие от Вальса Амон выступает также за сокращение продолжительности рабочего дня, что, по его мнению, можно компенсировать повышением производительности, в частности на основе применения современных технологий.

Более близкий к экологам, чем бывший премьер-министр, Бенуа Амон выступает за запрещение продажи в стране к 2025 году автомашин с дизельными двигателями. Во Франции эта идея находит все более широкую поддержку у групп населения, озабоченных состоянием окружающей среды — в результате сбыт машин с дизельным двигателем уже значительно снизился. Манюэль Вальс предлагал лишь в этой связи довести налоги на более дешевой дизельное топливо до уровня налогообложения бензина.

Более радикальной является и позиция Амона в отношении другого болезненного и давно обсуждаемого во французском обществе вопроса — применения эвтаназии в медицине. Бывший министр образования выступает за предоставление людям "права умереть достойно", тогда, как Манюэль Вальс предлагал лишь "поэтапно продвигаться к поиску консенсуса по данному вопросу".

Спорная статья

Оба кандидата выступают за отмену статьи 49.3 французской конституции, позволяющей правительству принимать в парламенте законы под свою ответственность. Сам Манюэль Вальс неоднократно пользовался таким широко осуждаемым в обществе путем навязывания стране законов. Однако став кандидатом на праймериз он в корне изменил свою позицию и стал выступать против этого положения основного закона — что лишь позволило упрекнуть его в "неискренности" и "стремлении завоевать симпатии избирателей".