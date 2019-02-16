Кандидат от недовольных. Как комик Зеленский возглавил гонку на пост президента Украины

"Знаешь, есть в конце концов учебники по политологии, и в них возможность переизбрания человека с антирейтингом, приближающимся к 50%, принято считать крайне маловероятной", — так на условиях анонимности описывал "Спектру" перспективы переизбрания Порошенко еще месяц назад политический консультант, близкий к одному из экономических столпов команды действующего президента.

Первый и Второй

"Владимир Зеленский удивительным образом смог собрать голоса избирателей, поддерживающих абсолютно разные идеологические платформы, — поясняет "Спектру" украинский политолог Константин Батозский. — Он привлекает в первую очередь недовольный нынешней властью патриотический электорат, тех кого в Украине принято называть "зрадофилами" (зрада (укр.) — измена, предательство). А, с другой стороны, он растет за счет недовольных избирателей юга и востока страны с пророссийскими взглядами — "ватниками", которых привлекает в Зеленском его русский язык, комичное отношение ко всему украинскому и теплое отношение к России. Таким образом "команда Зе" отбирает голоса у Юлии Тимошенко и кандидатов, вышедших из "Оппозиционного блока".

Владимира Зеленского традиционно связывают с Игорем Коломойским и на старте компании от этого проекта ждали противоположного — вытеснения из второго тура действующего президента страны Петра Порошенко и создания в финале пары Тимошенко-Зеленский. Но сама эстетика юмора "95 квартала" направлена на обывателя.

Электорат Зеленского — во всем разочаровавшийся, не желающий вникать в детали украинец, который хочет показать свое глубокое недовольство старыми политиками и поэтому готов проголосовать за самого несистемного и неординарного кандидата. И таким на этих выборах как раз и является Владимир Зеленский, который поэтому забирает голоса у явного лидера оппозиции.

Но в нынешней социологии, с моей точки зрения, важен не Зеленский, его рейтинг пока относительно небольшой, как и всех остальных. Фишка ситуации в том, что Петр Порошенко вдруг оказался на втором месте, четко обойдя Юлию Тимошенко.

Социология КМИС — не первая авторитетная выборка, которая показывает новые тенденции. 31 января свою социологию показывала группа "Рейтинг" и у них уже Зеленский вышел на первое место с результатом 14,1% среди тех, кто точно пойдет на выборы и 19% среди всех опрошенных, у Юлии Тимошенко эти цифры были 13% и 18%, а у Петра Порошенко — 10% и 17%. И вот в эти две недели произошел рывок Петра Порошенко, а Юлия Тимошенко уперлась в свой электоральный потолок. И ее команда не может понять за счет чего их лидер может повысить свои показатели".

"Русская тройка"

Нынешняя украинская политическая гонка напоминает битву очень слабых бойцов с бессильными: у всех кандидатов есть огромные проблемы и вскрывшиеся "скелеты в шкафу", каждого из них поддерживает абсолютное меньшинство избирателей, а количество неопределившихся из тех, кто собирается идти на выборы, пока еще в районе 30%.

При этом количество претендентов на главное кресло Украины так велико, что в них начали путаться даже вполне компетентные официальные лица. Так, 12 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель России Василий Небензя заявил о преследовании "кандидата в президенты Украины" Виктора Медведчука, который подавать документы в ЦИК даже не собирался. От условно пророссийских сил только из "Оппозиционного блока" в Верховной Раде на выборы вышли три относительно рейтинговых кандидата: Юрий Бойко, Юрий Вилкул и Евгений Мураев.

Рывок "Команды Зе" (так себя называет выборный проект Владимира Зеленского) происходит в том числе и за счет этих кандидатов. В первую очередь страдает Юрий Вилкул, который на свою беду, имеет с Зеленским общую малую родину — такой крупный промышленный центр пока еще Днепропетровской области, как Кривой Рог. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в Кривом Роге, где мэром является отец Юрия Вилкула, за Зеленского готовы проголосовать 40% избирателей.

В этой "русской тройке" пока лидирует член "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 9,8% опрошенных из числа тех, кто обязательно придет на выборы.

У Юрия Вилкула партия теперь называется "Оппозиционный блок — Партия мира и развития", и его результат упал катастрофически — до 1,6%. У Евгения Мураева — 2,9%, а партия называется "Наши". В этой тройке идет принципиальная борьба за звание "главного оппозиционера режиму" и до сих пор считалось, что эта битва идет между Бойко и Вилкулом, за которыми стоят принципиальные противники Виктор Медведчук и Ринат Ахметов.