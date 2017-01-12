Кандидат на пост главы Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия пытается расколоть НАТО и Штатам следует делать больше, чтобы противостоять ”российской агрессии”, сообщает Washington Post. В конгрессе в четверг, 12 января, проходят слушания по поводу его утверждения на пост министра обороны США.

По словам Мэттиса, США должны демонстрировать твердую поддержку европейских союзников, но конкретных действий, которые он собирается предпринять на этот счет, не назвал. На вопрос, достаточно ли сильна армия США в настоящий момент, чтобы противостоять угрозе со стороны России и других противников, Мэттис однозначно ответил: ”Нет”.

Мэттис пообещал конгрессменам, что, если они поддержат его кандидатуру, он будет работать над тем, чтобы американская армия продолжала оставаться способной противостоять угрозам. ”Мои приоритеты как министра обороны будут заключаться в укреплении боевой готовности, усилении наших альянсов с дипломатическими партнерами, а также проведении бизнес-реформ в Министерстве обороны”, — приводит издание его слова.

Reuters добавляет, что ​Мэттис назвал НАТО, возможно, самым успешным военным союзом в истории и заявил, что хотел бы, чтобы США поддерживали ”максимально крепкие отношения” с альянсом. Он также заявил, что уже обсуждал с избранным президентом Дональдом Трампом важность НАТО, добавив, что тот открыт к подобным обсуждениям.

”История ясна: страны с сильными союзниками процветают, и те, кто без них, увядают”, — приводит Reuters слова Мэттиса.

В своих ответах на вопросы конгрессменов Мэттис также заявил, что поддерживает желание избранного президента наладить сотрудничество с Россией. Он отметил, что США сотрудничали с Россией ”даже в самые тяжелые дни холодной войны”. ”И я поддерживаю желание избранного президента взаимодействовать с Россией снова”, — сказал он. ”В то же время, когда у нас появляются области, где мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России и защищать себя, если Россия принимает решение действовать вопреки нашим интересам”, — добавил Мэттис.