По словам Мэттиса, США должны демонстрировать твердую поддержку европейских союзников, но конкретных действий, которые он собирается предпринять на этот счет, не назвал. На вопрос, достаточно ли сильна армия США в настоящий момент, чтобы противостоять угрозе со стороны России и других противников, Мэттис однозначно ответил: ”Нет”.
Мэттис пообещал конгрессменам, что, если они поддержат его кандидатуру, он будет работать над тем, чтобы американская армия продолжала оставаться способной противостоять угрозам. ”Мои приоритеты как министра обороны будут заключаться в укреплении боевой готовности, усилении наших альянсов с дипломатическими партнерами, а также проведении бизнес-реформ в Министерстве обороны”, — приводит издание его слова.
Reuters добавляет, что Мэттис назвал НАТО, возможно, самым успешным военным союзом в истории и заявил, что хотел бы, чтобы США поддерживали ”максимально крепкие отношения” с альянсом. Он также заявил, что уже обсуждал с избранным президентом Дональдом Трампом важность НАТО, добавив, что тот открыт к подобным обсуждениям.
”История ясна: страны с сильными союзниками процветают, и те, кто без них, увядают”, — приводит Reuters слова Мэттиса.
В своих ответах на вопросы конгрессменов Мэттис также заявил, что поддерживает желание избранного президента наладить сотрудничество с Россией. Он отметил, что США сотрудничали с Россией ”даже в самые тяжелые дни холодной войны”. ”И я поддерживаю желание избранного президента взаимодействовать с Россией снова”, — сказал он. ”В то же время, когда у нас появляются области, где мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России и защищать себя, если Россия принимает решение действовать вопреки нашим интересам”, — добавил Мэттис.