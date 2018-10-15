Канцлеру Германии Ангеле Меркель прочат отставку

Свободной демократической партии (СвДП) свои голоса отдали 5,1%. Таким образом, она с трудом преодолела 5-процентный барьер, необходимый для попадания в парламент земли. Левая партия не смогла набрать 5% и не будет представлена в Баварии. Уровень явки избирателей составил 72,4%.

В провале ХСС обвиняют внутрипартийные дрязги

По итогам выборов в Баварии ХСС получит 85 мандатов в ландтаге, который будет состоять из 205 мест. "Зеленые" завоевали 38 мест, "Свободные избиратели" — 27, АдГ — 22, социал-демократы — 22, СвДП — 11.

По закону в течение четырех недель партии должны сформировать коалицию, поскольку ХСС по итогам выборов потерял парламентское большинство. Как ожидается, он заключит альянс со "Свободными избирателями".

Немецкие газеты пишут, что ХСС потерял большинство в региональном парламенте вследствие внутрипартийных споров и постоянных разногласий с ХДС Меркель. На баварцев, ценивших в ХСС стабильность, повлияли последние тенденции, и они проголосовали так, как и прогнозировали социологи. На Меркель и Зеехофера местные избиратели, в том числе сторонники ХСС, возлагают, по данным социологов, главную ответственность за обвальное снижение рейтинга ХСС. Причем на Зеехофера, выступающего в роли зачинщика споров с канцлером, в большей степени, чем на Меркель, отмечает DW.

Сомнительную победу ХСС СМИ назвали "фиаско", "крахом" и даже "катастрофой". В частности, об этом пишут Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

ХСС правит в Баварии с момента образования федеративной республики и почти всю вторую половину ХХ века. В последний раз властью делиться пришлось в 2008 году — до и после этого у консерваторов было стабильное большинство.

ХСС является региональной партией и проводит политическую деятельность только в Баварии. На федеральном уровне он выступает в едином блоке с ХДС, а в Бундестаге у них единая фракция. По мнению экспертов, после провала на выборах немцы припомнят Зеехоферу и Меркель все разногласия, которые привели к краху, отмечает ТАСС. Ожидается, что рейтинги обеих партий продолжат падать. А ведь у ХДС/ХСС уровень поддержки уже на историческом минимуме в 26%.

Версии развития событий после провала консерваторов: отставка Зеехофера и Меркель

Политологи и СМИ прогнозируют, что, скорее всего, провал консерваторов в Баварии повлияет и на работу федерального правительства. Зеехофер возглавляет не только ХСС, но и Министерство внутренних дел в Берлине. Ситуация с выборами и противоречия в отношениях с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером могут усугубить сложную обстановку.

Согласно одной версии развития событий, Зеехофер может добровольно уйти с поста лидера партии. Впрочем, люди, знающие политика, считают его добровольную отставку маловероятной. Руководящие органы партии могут сместить его с поста председателя и потребовать отставки с поста министра внутренних дел. Если же Зеехофер останется на посту, давление за провал на выборах будет испытывать канцлер.

Наблюдатели, кроме того, не исключают, что ХСС, будучи региональной партией, ради сохранения позиций в Баварии пожертвует своей ролью в центральном правительстве и расторгнет блок с ХДС. Если это произойдет, то станет концом и правительственной коалиции Ангелы Меркель, и блока ХДС/ХСС.

После выборов в Баварии для четвертого правительства Меркель возросла угроза и с другой стороны. СДПГ пошла на возобновление правительственной коалиции с консерваторами скрепя сердце. Партия, которая все последние десятилетия всегда была главным соперником консерваторов в Баварии и других федеральных землях на западе Германии, скатилась со второго сразу на пятое место. Такой плачевный результат неминуемо приведет к возобновлению дискуссии в партии о необходимости выхода из правительственной коалиции.

28 октября состоятся выборы в федеральной земле Гессен, правительство которой возглавляет верный соратник Меркель Фолькер Буффье. По данным опросов, его ждет такой же сокрушительный провал, как и представителя ХСС в Баварии Маркуса Зёдера. Если голосов будет мало, местные христианские демократы тоже начнут искать виновного, и им, скорее всего, окажется сама Меркель, пишет DW.

В начале декабря в Гамбурге пройдет очередной съезд ХДС, на котором Меркель намерена переизбраться председателем партии. Если после провала ХСС в Баварии и христианские демократы в Гессене понесут значительные потери, то делегаты съезда могут и не переизбрать канцлера своим председателем. Уход с поста председателя ХДС для Меркель будет означать и отставку с должности канцлера.