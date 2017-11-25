Канцлер ФРГ категорически против новых выборов

В рядах Христианско-демократического союза раздаются голоса о формировании правительства меньшинства. СДПГ думает об условиях, на которых она могла бы согласиться на большую коалицию.

Канцлер ФРГ и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 25 ноября, выступила категорически против новых выборов после провала предварительных консультаций о формировании нового правительства.

"Я вообще не могу себе представить, что мы попросим людей снова проголосовать в том случае, если не сможем ничего сделать, опираясь на достигнутый результат", — заявила она на земельном съезде христианских демократов в Кюлунгсборне (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания).

"Правительство меньшинства — не худший вариант"

В свою очередь Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) из Христианско-демократического союза, ранее возглавлявший парламентский комитет по внешней политике, подчеркнул, что не исключает сценария, при котором в бундестаге будет сформировано правительство меньшинства.

"Считаю, что это — один из тех вариантов, о которых мы непременно должны задуматься, причем далеко не худший", — отметил Рёттген.

Состав подобного кабмина может быть сформирован с "Союзом-90"/"зелеными" или с более логичным для консерваторов союзником — либералами. При этом для претворения в жизнь многих правительственных решений Меркель придется договариваться с партиями, не входящими в коалицию.

СДПГ думает об условиях

Между тем Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), ранее перешедшая в оппозицию, начала задумываться об условиях, на которых она могла бы согласиться на большую коалицию. Задачу президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) провести встречу с блоком ХДС/ХСС "мы приняли, однако СДПГ не готова дешево продаться", заявил заместитель председателя партии Ральф Штегнер (Ralf Stegner) каналу ZDF.

Таким образом одним из камней преткновения по-прежнему остается вопрос о введении квот на прием мигрантов, на котором настаивает ХСС.

Либералы заявили о выходе из переговоров

Вечером 19 ноября Кристиан Линднер сообщил, что консультации о создании новой правительственной коалиции в Германии прерваны. Противоречия между СвДП с одной стороны, и ХДС и ХСС с другой оказались непреодолимыми, указал он.

Политик объяснил срыв консультаций "отсутствием доверия" между партнерами. По его словам, сторонам не удалось найти общую идею по модернизации страны. "Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно", — добавил политик. "Сегодня, после недель переговоров, мы имеем перед собой список неисчислимых противоречий, открытых вопросов и конфликтов целей", — заметил Линднер.

Переговоры по созданию коалиции, предварительно названной "Ямайкой" по политическим цветам участвовавших в них партий, длились около четырех недель. На выборах 24 сентября блок ХДС/ХСС набрал 33 процента, Социал-демократическая партия Германии — 20,5 процента, СвДП — 10,7 процента, Левая партия — 9,2 процента, "зеленые — 8,9 процента, правопопулистская "Альтернатива для Германии" — 12,6 процента. Сразу после выборов социал-демократы заявили об отказе создавать "большую коалицию" с консерваторами.