Канцлер Австрии считает неприемлемым принуждение стран ЕС к приему беженцев

"Нельзя заставить какую-либо страну принимать беженцев. Это — суверенное решение государства. Нельзя допускать компромиссов, касающихся принципов правового государства или демократии, но следует уважать традиции и различные подходы к актуальным политическим вопросам", — отметил он.

По словам Курца, Евросоюзу следует уважительнее относиться к индивидуальным особенностям отдельных членов. "Проблема появляется, если некоторые страны свысока смотрят на другие и чувствуют свое моральное превосходство. Никто не возлагал ни на кого задачу по воспитанию других государств, тут нет и членов первого и второго сорта", — подчеркнул он.

Обсуждая конфликт между Россией и Украиной, Курц отметил, что еще в бытность главой МИД выступал за поэтапное снятие санкций с России при наличии прогресса на востоке Украины. Прежде всего, следует добиться прекращения огня. Однако в последние месяцы на этом направлении делается слишком мало. По словам австрийского канцлера, Украина также должна демонстрировать "серьезную заинтересованность в мирном процессе".

Ранее по вопросу беженцев похожим образом выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, международные организации не должны определять политику в сфере миграции и приему беженцев, решения по данным вопросам — это суверенное право государства.