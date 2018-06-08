Канада стала первой страной ”большой двадцатки”, где решили легализовать марихуану и для получения удовольствия

Сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны, передает Euronews. Как сообщается, в связи с большим количеством правок законопроект будет направлен в Палату общин, которая ранее его одобрила. Реализация закона будет возможна к концу 2018 года.

Согласно опросам, легализацию каннабиса поддерживают около 60% канадцев. Активное сопротивление законопроекту, предложенному правящей Либеральной партией, оказывали сенаторы от оппозиционной Консервативной партии страны. Высказываются опасения, что легализация может повлиять на криминальную обстановку, здоровье и множество других факторов.

Канада станет первой страной "Большой двадцатки", которая узаконит рекреационное (в том числе для получения удовольствия) использование марихуаны. Ее применение в медицинских целях является законным с 2001 года.