Камеры ресторана засняли рядом со Скрипалем таинственную блондинку

На кадрах камер наблюдения ресторана в Солсбери рядом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем есть женщина, таинственная блондинка, как называет ее The Daily Mail.

Британская газета утверждает, что она сопровождала Скрипаля и его дочь Юлию в последние минуты перед тем, как они потеряли сознание у ресторана Zizzi. Ранее СМИ распространили фото мужчины и женщины, которых журналисты также связывали с отравлением. В субботу после экстренного заседания глава МВД Британии рассказала о ходе расследования.

The Daily Mail утверждает, что кадры видеонаблюдения сняты в 4:08. Экстренные службы получили информацию о мужчине и женщине без сознания в 4:15. На съемке троица проходит мимо ресторана: первой идет Юлия Скрипаль, а затем — Сергей Скрипаль и рядом с ним неизвестная женщина, у которой на плече висит белая сумка. Запись для целей расследования изъял Скотланд-Ярд. Само помещение ресторана Zizzi было оцеплено полицией.

Газета также указывает на расхождения в ранее опубликованных записях, подозревая, что на некоторых могут быть не Скрипаль и его дочь, а потенциальные свидетели произошедшего.

В субботу центром расследования стало кладбище в Солсбери: накануне там обследовали могилу сына Скрипаля Александра, а в субботу и могилу его жены Людмилы. Полиция объявила о закрытии кладбища на Лондон-роуд на время расследования, хотя прямо о наличии там отравляющих веществ пока не говорят. Журналисты указывают, что эксперты на кладбище работали в костюмах химзащиты.

Глава МВД Эмбер Радд собрала на Даунинг-стрит экстренное совещание, вызвав туда следователей с отчетами по делу.

Сергей Скрипаль работал в ГРУ и МВД. Полковник запаса, в 2004 году он был арестован ФСБ по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В августе 2006 года его приговорили к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев в рамках обмена на 10 агентов, разоблаченных в США. Вместе со Скрипалем обменяли ученого Игоря Сутягина и осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании.

Заявление главы МВД Радд

После экстренного заседания на Даунинг-стрит глава МВД Эмбер Радд вышла к журналистам.

Она сообщила последние данные о состоянии пострадавших: Скрипаль и его дочь в тяжелом, но стабильном состоянии. Они в коме. Пострадавший полицейский Ник Бейли в сознании, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Радд подчеркнула масштабный характер расследования и его высокую скорость. По ее словам, полиция выявила около 200 свидетелей и более 240 улик. Корреспондент Sky News Джейсон Фаррелл сообщил, что в расследование вовлечены восемь из 11 антитеррористических подразделений Великобритании.

Радд ушла от ответа на вопрос о том, известно ли ей, каким веществом отравили Скрипаля и его дочь.

Анна Чампан напомнила, что "предателя" отравили

Шпионка Анна Чампан, одна из тех, кого обменяли на Скрипаля, после долгого молчания прокомментировала новости о его отравлении. Пост опубликован в ее Instagram.

Она уверена, что России это невыгодно, а значит и не нужно. Но сочувствия к "предателю" она не проявляет. "Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отравили в Великобритании при помощи вещества нервно-паралитического действия. Россия, как всегда, виновна по умолчанию. Несмотря на то, что предатель Скрипаль в свое время был помилован президентом и освобожден. При расследовании любого убийства первым вопросом является мотив преступления. Кому это выгодно? Во всяком случае, Россия в таком скандале точно не заинтересована", — полагает Чапман.