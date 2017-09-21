Калифорния судится с Трампом из-за стены на границе с Мексикой

Американский штат Калифорния подал в суд на администрацию президента Дональда Трампа. По мнению генерального прокурора Калифорнии Ксавьера Бесерра, федеральное правительство превышает свои полномочия в возведении стены на границе с Мексикой.

Бесерра заявил об этом во время своего посещения пограничного забора с Мексикой вблизи Сан-Диего, пишет газета Los Angeles Times.

"Никто не имеет права игнорировать законы, в том числе президент Соединенных Штатов, — цитирует издание слова генпрокурора Калифорнии. — Протяженность границы между США и Мексикой — 2000 миль. Список законов, которые нарушила администрация президента, такой же длинный".

Прокурор обвиняет администрацию Трампа в том, что строительство стены на границе Калифорнии и Мексики нарушает ряд законов по охране окружающей среды. В частности, указывается на то, что на территории, где планируется возвести пограничную ограду, не был проведен экологический анализ. В иске также указано, что строительство стены в округах Сан-Диего и Империал противоречит положениям Конституции США, касающихся разделения полномочий властей в федеративном государстве.

Кроме того, федеральные службы до сих пор не предоставили данных, доказывающих, что укрепление границ в округе Сан-Диего как-то снизит нелегальную иммиграцию. По словам генпрокурора, судебный иск был подан с целью защитить суверенитет Калифорнии, ее жителей, природные ресурсы и экономические интересы штата.

За последние месяцы генпрокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра подал восемь судебных исков против различных решений Трампа. Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.