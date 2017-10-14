Какую пользу принесет запущенный с Плесецка европейский спутник

С российского космодрома Плесецк запустили европейский спутник Sentinel-5P (S5P), который будет наблюдать за состоянием земной атмосферы.

При помощи разработанного в Нидерландах инструмента космический аппарат будет делать по 20 миллионов наблюдений в день и составлять карты концентрации отравляющих газов и частиц, считающихся опасными для здоровья человека.

На орбиту спутник доставила российская ракета-носитель "Рокот".

Запуск с космодрома произошел в пятницу, 13 октября, в 12:27 по московскому времени.

Диспетчеры узнали, что спутник добрался до места и исправно функционирует после того, как получили от S5P первый радиосигнал (в тот момент он пролетал над территорией Швеции).

Фантастический успех

Европейское космическое агентство работает над созданием целого "созвездия" спутников в рамках программы "Коперник"

Пять космических аппаратов уже запущены. Еще больше отправятся в космос в ближайшие годы.

Все они названы одинаково — Sentinel ("Страж"). Задача каждого из них — "держать руку на пульсе" планеты и собирать данные, которые могут помочь в устройстве жизни на земле: от организации рыбного промысла до планирования городов.

"Пока это фантастический успех", — оценивает Джозеф Ашбахер — руководитель программы наблюдения за Землей Европейского космического агентства.

Что такое программа "Коперник"?

Проект Евросоюза, которому помогает Европейское космическое агентство.

В рамках нее объединяются данные мониторинга Земли, полученные с ее поверхности или из космоса.

Программа использует различные космические аппараты: некоторые уже находятся на орбите, другим еще предстоит стартовать.

Как ожидается, станет бесценным для ученых, которые изучают изменение климата.

Важна для реагирования на природные катастрофы: землетрясениях, наводнения, пожары и так далее.

Данные также помогут разрабатывать и применять регулирующие меры Евросоюза: квоты на вылов рыбы и тому подобное.

По своей численности и возможностям группировка спутников Sentinel даст фору любому аналогичному проекту до этого.

Спутниковое оборудование под названием TROPOMI было разработано консорциумом, который возглавляет Метеорологический институт Королевства Нидерланды. Оно будет отвечать за создание карт концентрации веществ, которые больше всего загрязняют атмосферу Земли.

Речь идет о диоксиде азота, озоне, формальдегиде, диоксиде серы, метане и окиси углерода. Все они влияют на качество воздуха, которым мы дышим, а следовательно, и на наше здоровье. Некоторые из указанных газов также играют значительную роль в изменении климата.

Название аппарата Precursor ("Предшественник") указывает на то, что оборудование TROPOMI будет задействовано до практически аналогичного сенсора, который будут устанавливать на космических аппаратах с 2021 года.

Отправка S5P на орбиту означает, что даже если инструмент предыдущего поколения выйдет из строя, данные будут отправляться на Землю без перерыва.

Аналогичный сенсор, который измеряет уровень содержания озона в атмосфере, установлен на выведенном на орбиту американском спутнике Aura. Он еще исправен, хотя срок его эксплуатации давно истек.

Какую пользу спутник принесет человечеству?

TROPOMI — это не только "подстраховка" на случай риска, объясняет главный эксперт Метеорологического института Королевства Нидерланды Пепин Вифкинд.

"Мы сможем лучше отслеживать уровень заггрязнения воздуха в городах. В Роттердаме, например, мы сможем различить территорию портовой гавани и центр города. Также мы будем наблюдать за "шлейфом" загрязнений вдоль судоходных путей через океаны", — привел примеры ученый.

На основе полученных данных можно будет точнее предсказывать появление смога или всплеск интенсивности ультрафиолетового излучения.

"Нам нужно совсем немного ультрафиолетовых лучей, чтобы [организм] получил достаточное количество витамина D. Если излучения будет слишком много, это может быть опасным. Мы все испытывали это на себе во время путешествий на море", — рассказывает Ричард Энгелен из Службы мониторинга атмосферы "Коперник".

"Поэтому актуальная информация об ультрафиолетовом излучении очень важна — особенно там, где солнце светит очень ярко. Например, в Австралии или в странах Средиземноморья", — добавил он.

Британский ученый, специалист по атмосфере Пол Палмер также считает, что климатические данные TROPOMI будут крайне полезны, учитывая способность аппарата определять уровень парникового газа метана.

"Он кажется бедным родственником углекислого газа, но на деле у него своя захватывающая история", — рассказывает Палмер — исследователь Эдинбургского университета и британского Национального центра мониторинга Земли.

"В 1990-х годах темпы роста его присутствия в атмосфере были нулевыми в течение семи лет, а потом начали расти. И мы не знаем почему. Наши данные были недостаточно полными для того, чтобы объяснить, почему это произошло, и это большая проблема", — объясняет специалист.

"Надеюсь, с ежедневными сводками с TROPOMI нам будет проще разобраться в ситуации, если что-то подобное повторится", — добавил он.

S5P был построен оборонно-космическим подразделением корпорации Airbus в Великобритании по контракту на сумму 45,5 млн евро (около 54 млн долларов), подписанному в 2011 году. Впоследствии Airbus задействовал для выполнения заказа около 30 компаний по всей Европе.

Хотя "Коперник" и его спутники Sentinel являются инициативой Евросоюза, министры правительства Великобритания дали понять, что страна не покинет программу даже после ее выхода из ЕС в марте 2019 года.